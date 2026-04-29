«Про честь и совесть»: актер Шрайбер объяснил популярность сериала «Бригада»

Актер Шрайбер: реальную правду 1990-х в сериале «Бригада» не смотрели бы

Сериал «Бригада» стал популярным не из-за криминальной романтики, а благодаря темам дружбы, чести, любви и выбора. Таким мнением актер Николай Шрайбер поделился с корреспондентом 5-tv.ru во время пресс-тура на съемках сериала «Желтуга».

По словам артиста, если бы в «Бригаде» показали реальную правду о криминальной среде того времени, такой проект вряд ли стал бы массовым. Также Шрайбер отметил, что сам частично сталкивался с этой реальностью и считает, что ее невозможно показывать зрителям без художественной переработки.

«Скажите, „Бригаду“ вообще кто-нибудь бы смотрел, если бы это было по-настоящему? А вы знаете, как было по-настоящему? Ну, я краешком зацепил. Это никто смотреть не будет. Это нельзя показывать людям. Есть правда, а есть художественная правда. Если рассматривать „Бригаду“ не как бандитское кино, а как кино про братьев, про честь, про совесть и брать основные мысли, а не поверхностные, то это другое кино», — пояснил артист.

Актер отметил, что в кино существует не только фактическая правда, но и художественная. Поэтому, по его мнению, «Бригаду» можно рассматривать не как историю о бандитах, а как драму о людях, братстве, совести, деньгах и испытаниях, которые меняют человека.

Шрайбер добавил, что криминальная эстетика в сериале была частью эпохи и работала как внешняя форма. Однако если убрать этот слой, в основе все равно останется сильная человеческая история.

«Это сериал про честь, про любовь, про сложности, про то, как человеку бьют в голову деньги. Ты можешь бандитскую романтику оттуда убрать, получишь хорошее кино на выходе. Бандитская романтика — только гарнир. Это прикольно, это было на стиле, это было в эпохе», — сказал артист.

Также он высказался о сценах с курением и алкоголем в кино. Шрайбер вспомнил, что его мастера говорили: если актеру хочется закурить или выпить в кадре, возможно, он не до конца разобрал действие сцены и пытается таким образом заполнить паузу.

«Значит ты где-то неправильно свернул по физическому анализу, что тебе хочется заткнуть себе рот… Да, в какой-то момент это красиво и вкусно, и может работать. Но обязательно ли курить в кадре и выпивать в кадре? Не знаю, не знаю, не думал об этом», — заявил актер.

Николай добавил, что поддерживает ограничения, которые защищают детей от алкоголя до совершеннолетия. Он выразил надежду, что подростков получится и дальше отдалять и от курения, поскольку лишь к совершеннолетию человек способен принимать взвешенные самостоятельные решения и выбирать — губить свое здоровье или нет.

