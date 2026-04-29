Белый дом «короновал» Трампа

|
Мурад Устаров
Фото: www.globallookpress.com/Allison Robbert-Pool

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Белый дом назвал Трампа королем

Фотография американского лидера Дональда Трампа и британского монарха Карла III появилась на официальной странице Белого дома в социальной сети. Администрация сопроводила изображение подписью «два короля».

Карл III прибыл в США с визитом 27 апреля. В честь приезда королевской четы перед Белым домом провели официальную церемонию приветствия. При этом Трамп на ней несколько раз подшутил над гостем.

«Посмотри, молодой Чарльз, он такой милый», — моя мать была влюблена в Чарльза, можете в это поверить?» — сказал он.

Присутствующие отреагировали на его слова смехом.

Кроме того, он назвал Великобританию «маленькой». При этом глава государства выразил уверенность, что отношения Вашингтона и Лондона сохранятся. Однако Трамп не рассказал о текущих разногласиях стран из-за конфликта между США и Ираном.

Ранее президент США заявил о желании пожить в Букингемском дворце. Он намерен обсудить этот вопрос с Карлом III.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.69
-0.12 87.59
-0.29
