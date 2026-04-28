«Всегда хотел!» — Трамп заявил о желании жить в Букингемском дворце

Американский лидер собирается обсудить это с королем Великобритании Карлом III и королевой во время их встречи в Вашингтоне.

Фото: Reuters/Chris Jackson

Президент США Дональд Трамп заявил, что давно хотел бы жить в Букингемском дворце. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По его словам, он собирается обсудить эту тему с королем Великобритании Карлом III и королевой во время их встречи в Вашингтоне.

«Всегда хотел жить в Букингемском дворце! Обсудим это с королем и королевой через несколько минут», — сообщил он.

Поводом стала публикация издания Daily Mail о возможных родственных связях между американским лидером и британским монархом.

В статье утверждалось, что Дональд Трамп и Карл III могут быть шестнадцатиюродными братьями. По данным издания, у них есть общий предок — третий граф Леннокс, правнук короля Шотландии Якова II. Он жил в 1490–1526 годах.

Карл III прибыл в США с визитом в понедельник, 27 апреля. Он собирается выступить перед конгрессом. Эта речь станет первой для представителя британской королевской семьи перед американскими законодателями с 1991 года.

В последний раз перед конгрессом выступала королева Елизавета II. Она стала первым британским монархом, который обратился к американским законодателям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что безопасность короля Карла III усилят из-за угроз со стороны жертв финансиста Джеффри Эпштейна. Тема связи брата британского монарха — принца Эндрю с Эпштейном по-прежнему крайне острая для общественности.

Одним удача, другим испытания: гороскоп для всех знаков зодиака на май 20...

Последние новости

20:13
«Всегда хотел!» — Трамп заявил о желании жить в Букингемском дворце
20:01
Молодая пара: продюсер допустил тайную помолвку Анны Пересильд и Вани Дмитриенко
19:42
Собянин: начинается строительство четвертого тоннеля Бирюлевской линии метро
19:33
В Норвегии предсказали праздник на Украине после ухода Зеленского
19:26
Пожарные расчеты работают у здания в Бумажном проезде в Москве
19:22
Стало известно место похорон народного артиста России Роберта Ляпидевского

Сейчас читают

Ларисе Долиной стало плохо в ее квартире: что известно о состоянии артистки
Секрет долголетия: эксперт назвал продукт для жизни до ста лет
Кожа диктует правила: как дерматит разрушает память и сон
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео