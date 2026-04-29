Пациенты заявили о пытках в рехабе под Екатеринбургом вместо лечения

Пациентов лишали еды и сна, чтобы те были покорными и покладистыми. А за пребывание в центре брали по 50 тысяч рублей в месяц.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Избиения, издевательства и пытки вместо терапии! Пациенты рехаба под Екатеринбургом рассказали о методах лечения в центре для алко- и наркозависимых.

По словам бывших постояльцев, людей связывали скотчем, заставляли делать по тысяче приседаний и часами стоять лицом к стене. Пациентов лишали еды и сна, чтобы те были покорными и покладистыми. За такое «лечение» родственники платили по 50 тысяч рублей в месяц. Что творилось за стенами рехаба, они не знали.

«Первый звонок там только через два месяца. И он, по сути, проходит под диктовку консультантов. И, как правило, люди за два месяца нахождения там они уже поломаны морально и что-то сообщить уже не могут. И если пытаются, звонок проходит по громкой связи, он быстро прекращается», — рассказал бывший постоялец центра.

Бывшие пациенты центра и сейчас просят не показывать лицо — боятся мести. Сейчас злополучный центр проверяют. Высшего медицинского образования у сотрудников рехаба не оказалось.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.69
-0.12 87.59
-0.29
Метеорный поток денег: финансовый гороскоп для знаков зодиака на май 2026

Последние новости

8:43
В Черном море впервые за 30 лет проведут перепись дельфинов
8:27
Тайная комната Стаса Михайлова: чем занимается певец за закрытыми дверями
8:12
«Пьешь шишку»: Глюкоза рассказала о новом способе детокса организма
8:00
Брак под ударом? Ковальчук отреагировала на горячие танцы Чумакова с поклонницей
8:00
Метеорный поток денег: финансовый гороскоп для знаков зодиака на май 2026
7:52
Осечка киллера: подозреваемого в покушении на Трампа задержали, когда он споткнулся

Сейчас читают

Ждать ли всплеска? Как изменятся цены на аренду квартир в Петербурге с запуском ВСМ до Москвы
Лариса Долина не могла пошевелиться — скорая увезла звезду в больницу: что на самом деле случилось с народной артисткой
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 апреля, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео