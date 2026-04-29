В Черном море впервые за 30 лет проведут перепись дельфинов
Исследование продлится два с половиной года. В регионе меняется климат, важно оценить точную численность этих млекопитающих.
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
Впервые за 30 лет в Черном море проведут перепись дельфинов. Российские ученые приступили к комплексному исследованию популяции.
Оно будет посвящено изучению краснокнижных азовок, дельфинов-афалин и белобочек и продлится два с половиной года. Масштабная работа необходима, чтобы оценить точную численность этих млекопитающих. В регионе меняется климат и антропогенная нагрузка.
Поэтому на побережье от Тамани до Сочи развернут сеть наблюдательных постов, где сотрудники будут фиксировать перемещение морских обитателей. В дальнейшем к исследованиям подключится экипаж специализированного судна.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о методах терапии и реабилитации людей с помощью животных, в том числе и дельфинов. Контакт с этими умнейшими морскими млекопитающими особенно эффективен при коррекции психических и неврологических расстройств у детей.
Зоотерапия — это не панацея, а важная поддерживающая методика, которая действительно помогает в реабилитации. Но работать она должна только под контролем специалистов.
