В Черном море впервые за 30 лет проведут перепись дельфинов

Исследование продлится два с половиной года. В регионе меняется климат, важно оценить точную численность этих млекопитающих.

Впервые за 30 лет в Черном море проведут перепись дельфинов. Российские ученые приступили к комплексному исследованию популяции.

Оно будет посвящено изучению краснокнижных азовок, дельфинов-афалин и белобочек и продлится два с половиной года. Масштабная работа необходима, чтобы оценить точную численность этих млекопитающих. В регионе меняется климат и антропогенная нагрузка.

Поэтому на побережье от Тамани до Сочи развернут сеть наблюдательных постов, где сотрудники будут фиксировать перемещение морских обитателей. В дальнейшем к исследованиям подключится экипаж специализированного судна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о методах терапии и реабилитации людей с помощью животных, в том числе и дельфинов. Контакт с этими умнейшими морскими млекопитающими особенно эффективен при коррекции психических и неврологических расстройств у детей.

Зоотерапия — это не панацея, а важная поддерживающая методика, которая действительно помогает в реабилитации. Но работать она должна только под контролем специалистов.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.69
-0.12 87.59
-0.29
В Черном море впервые за 30 лет проведут перепись дельфинов
