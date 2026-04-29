В Черном море впервые за 30 лет проведут перепись дельфинов

Впервые за 30 лет в Черном море проведут перепись дельфинов. Российские ученые приступили к комплексному исследованию популяции.

Оно будет посвящено изучению краснокнижных азовок, дельфинов-афалин и белобочек и продлится два с половиной года. Масштабная работа необходима, чтобы оценить точную численность этих млекопитающих. В регионе меняется климат и антропогенная нагрузка.

Поэтому на побережье от Тамани до Сочи развернут сеть наблюдательных постов, где сотрудники будут фиксировать перемещение морских обитателей. В дальнейшем к исследованиям подключится экипаж специализированного судна.

