«Подальше от центра»: риелтор — об идеальном жилье для живущих на два города

|
Анастасия Антоненко
Для покупки собственной квартиры требуется, как правило, значительный первоначальный взнос.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Риелтор Юсова: лучший вариант для живущих на два города — аренда на долгий срок

Оптимальным решением для тех, кто проживает на два города, будет долгосрочная аренда квартиры. Таким мнением поделилась в беседе с корреспондентом 5-tv.ru риелтор Юлия Юсова на премьере мультфильма «Грузовички» и фильма «Ждун-2».

Она подчеркнула, что для покупки собственного жилья требуется значительный первоначальный взнос, а аренда на длительный срок зачастую оказывается более доступной по цене.

Особенно выгодно снимать жилье в районах, удаленных от центра. Например, в Петербурге на окраинах много парков и зеленых зон, за счет чего проживание становится более комфортным.

По мнению эксперта, именно долгосрочная аренда будет наиболее востребована, так как краткосрочные и среднесрочные варианты обычно обходятся дороже.

«Если жить на два города, то это долгосрочная аренда, опять же, можно подальше от центра города. <…> (Люди. — Прим. ред.) начинают уезжать на окраины, потому что у нас там парки есть, то есть, более свежий воздух, меньше народу, в плане, шире улицы. Поэтому, я думаю, долгосрок он все равно будет более актуален, потому что краткосрочная и среднесрочная аренда всегда дороже», — отметила риелтор.

Как ранее писал 5-tv.ru, чтобы обезопасить себя при съеме квартиры, следует всегда заключать письменный договор, внимательно читать все документы перед подписанием, фиксировать состояние квартиры и имущества при заселении и выезде, сохранять все чеки, квитанции и переписку с арендодателем, а также обсуждать все спорные моменты заранее.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.69
-0.12 87.59
-0.29
