Брак под ударом? Ковальчук отреагировала на горячие танцы Чумакова с поклонницей

Горячий поцелуй и страстные танцы с блондинкой: певец Алексей Чумаков снова угодил в скандал. Как он сам прокомментировал пикантное видео с участием поклонницы? Знает ли его супруга Юлия Ковальчук о происходящем на концертах мужа? Почему подписчики уверены, что она многое от них скрывает? В чем еще обвиняют артиста? А также эксклюзивное интервью той самой танцовщицы. Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Знаете, секрет удовольствия от любви в самой любви, а не в позах. Когда ты любишь, иногда даже можно дистанционно, зная, что этот человек тебя любит, получать удовольствие», — подчеркивает певец Чумаков.

На кадрах свадебное торжество в Челябинске. Гостей развлекает певец Алексей Чумаков. Зал гудит от накала эмоций, а сам артист, похоже, в творческом ударе. Вот он выступает с одной из зрительниц на сцене. А потом устраивает этой же блондинке горячие страстные танцы с недвусмысленными жестами.

«Алексей на своем же выступлении зафлиртовал со своей поклонницей, да? При этом мы видим на видео, что она в один момент его отталкивает. Конечно, на видео видно, что это некий эротический подтекст», — говорит музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

Кадры моментально разлетелись по сети и наделали немало шума. Подписчики закатили исполнителю настоящий скандал. Они напомнили артисту, что вообще-то он женатый человек. С певицей Юлией Ковальчук они почти 19 лет вместе, у них подрастают две дочери. Пристало ли семейному мужчине так раскованно вести себя на публике?

«Как жене, наверное, приятно».

«Я бы после такого сразу на развод подала».

«Я понимаю, что он артист, но это уже слишком».

Сам Алексей Чумаков поспешил оправдаться. Мол, никакого флирта не было, он просто отрабатывал свой гонорар. И даже попытался отшутиться.

«Тот момент, где я где-то на каком-то мероприятии танцую. Было бы странно, если бы я с парнем танцевал», — рассказывает жене Алексей Чумаков.

«Никогда его в этом не уличала и не видела. Кроме его обаяния и красоты, которые он флюиды посылает девушкам, я ничего не видела, чтобы трогал. Этого ничего не было. И когда говорят, что он делал какие-то, грубо говоря, подкаты к девушкам, для меня это как-то… Почему мне не делал?» — спрашивает певица Таша Белая.

«Я очень часто обнимаю. У меня жена каждый раз присутствует на концертах. Она не ревнует, я тоже могу сильно обнять женщин. Если ко мне подбегают, обнимают, дарят цветы — обнимешь ты ее, поцелуешь, а в чем? Это контакт со своим зрителем, со своими поклонниками. Я считаю, это нормально», — подчеркивает композитор Брендон Стоун.

Но подписчики не поверили и уже посоветовали Юлии подать на развод. Ведь это не первый скандал с участием артиста. Так, недавно сама Ковальчук опубликовала видео с репетицией проходки. Алексей Чумаков шел позади.

Однако зрители заметили, что артист выглядел безэмоциональным и якобы не удостоил красавицу-жену даже взглядом. Многие решили: Чумаков совсем ее не уважает.

«Ему глубоко фиолетово, я так полагаю, что она делает, где она делает. Мы видим, что она идет вальяжно, а он вроде бы какой-то такой царь идет. Насколько я знаю, у них давным-давно свободные отношения. Это первое. Второе: я считаю, что Алексею тогда пора объявить или признать о том, что у них свободные отношения и каждый из них может флиртовать, сколько им вздумается и хочется соответственно. Здесь уже, наверное, Юля что-то недоговаривает, и, скорее всего, треснутая так называемая тарелка у них уже давным-давно», — предполагает музыкальный продюсер Дворцов.

Год назад его и вовсе назвали домашним тираном за неприятные высказывания в адрес жены. Также Чумакова много раз подозревали в неверности. Ему приписывали тайные отношения с Алсу, телеведущей Ириной Чесноковой, которую он как-то раз при всех поцеловал.

Сам певец уверял, что все это ничего не значит, и он любит только Юлию Ковальчук. Но факты говорили о другом. Так, зимой исполнитель посетил спортивное мероприятие, на котором уделил особое внимание гимнасткам.

На одном из выступлений Чумаков слишком явно флиртовал с исполнительницей Элиной Чагой. Притягивал ее к себе и нежно обнимал. И вот теперь очередные горячие танцы.

Кстати, этой таинственной блондинкой оказалась профессиональная танцовщица из Челябинска. Ее зовут Юлия Подпятникова. В телефонной беседе девушка заверила: у нее и в мыслях не было подставлять Алексея Чумакова. Хотя это именно она выложила ролик с певцом в сеть.

«Он был артистом и был на сцене, я была гостьей и развлекалась. Все танцевали в меру своих возможностей», — уточняет танцовщица Юлия Подпятникова.

Также девушка рассказала, что это видео было сделано 2,5 года назад. По ее словам, артист отработал блестяще и никаких двусмысленных намеков ей не делал.

«Нет, ничего такого не было. Он не домогался. Потому что все взрослые и адекватные люди», — подчеркивает Подпятникова.

Но как к инциденту отнеслась сама Ковальчук? Ранее она всегда оправдывала мужа. Говорила, что не видит ничего плохого в его поступках и словах.

«Если бы я обижалась, мы бы не прожили 18 лет. У меня более чем в порядке все с чувством юмора и самооценкой в этом смысле. Поэтому нет, эти вещи меня никогда не задевают», — заявляет певица.

Вот и в этот раз, к неудовольствию подписчиков, она вступилась за супруга. Заверила, что даже рада популярности Чумакова у поклонниц.

«Вы должны знать: Алексей всегда горячо танцует. Вы почаще ходите на его концерты и увидите, что горячие танцы присутствуют везде. Вы просто не были на всех, наверное, предыдущих и будущих концертах Алексея. Поэтому вы должны знать, что это нормальная часть концертов», — отмечает Ковальчук.

Но фанатам все равно неспокойно. Они уверены: певица бережет репутацию и сознательно скрывает семейные проблемы от публики. Хотя не исключено, что Ковальчук и сама не знает всей правды о гастролях своего благоверного.