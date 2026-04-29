Рабочая альтернатива: россиянам рассказали, как правильно копить деньги

Диана Кулманакова
Жесткие ограничения часто приводят к психологическим срывам и немотивированным тратам.

Как правильно копить и откладывать деньги

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Экономист Трофименко: накопление денег признано неэффективной стратегией

Откладывание денег без их дальнейшего целевого использования является тупиковой моделью. Она не приносит желаемого результата. Об этом сообщила в беседе с «Прайм» основатель финансово-консалтингового центра Ольга Трофименко.

По мнению эксперта, стратегия «копить ради накопления» считается пассивной. Такой вариант не позволяет капиталу работать и развиваться.

Трофименко подчеркнула, что в схеме отсутствует переход от приложенных усилий к ощутимому финансовому успеху. Это создает лишь эффект постоянного удержания ресурсов.

Вместо обычного накопительства экономист рекомендует выстраивать комплексную систему управления финансами.

В рамках такого подхода деньги должны наделяться конкретными задачами. Одна часть средств направляется в резервный фонд, а другая — в инвестиционные инструменты. Это позволяет не только защитить сбережения от инфляции, которая постепенно съедает покупательную способность отложенных сумм, но и получать дополнительный доход.

Эксперт также предупредила, что жесткие ограничения ради накоплений часто приводят к психологическим срывам и немотивированным тратам.

