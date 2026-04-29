Регина Тодоренко рассказала, какими льготами для многодетных пользуется

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 21 0

Известная телеведущая считает крайне полезными такие меры поддержки от государства.

Пользуются ли российские звезды льготами от государства

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Регина Тодоренко пользуется правом бесплатного проезда в метро

Певица и ведущая Регина Тодоренко рассказала, что государственные льготы, положенные многодетным семьям, облегчают жизнь. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.

Артистка призналась, что активно пользуется услугами бесплатной молочной кухни. По ее мнению, она является серьезным подспорьем для матерей.

Также Тодоренко рассказала о регулярных поездках на общественном транспорте. Каждое утро она сопровождает старшего ребенка на подготовительные курсы в школу, используя для передвижения столичные электробусы.

Рассказывая о причинах выбора городского транспорта вместо личного автомобиля, звезда отметила важность воспитания. Регина Тодоренко считает необходимым на личном примере показывать детям, как устроена городская инфраструктура и как правильно пользоваться автобусами или метро.

При этом, оформить официальную «Карту москвича» для реализации права на бесплатный проезд ее убедил собственный сын. Артистка пояснила, что ранее оплачивала каждую поездку из своего кармана, пока ребенок не напомнил ей о статусе многодетной семьи.

«Я же должна объяснить детям, что такое общественный транспорт и как им пользоваться. Кстати, у меня не было „Карты москвича“, и я платила за проезд, а сын сделал замечание: „Мама, мы многодетная семья, у нас проезд бесплатный“. Поэтому и оформила», — поделилась исполнительница.

Знаменитость вместе со своим супругом, музыкантом Владом Топаловым, занимается воспитанием троих сыновей. У супругов уже растут семилетний Михаил, трехлетний Мирослав и малыш Федор, который родился в конце 2025 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.69
-0.12 87.59
-0.29
Последние новости

13:17
Регина Тодоренко рассказала, какими льготами для многодетных пользуется
13:14
13:12
13:03
13:00
12:56
Сейчас читают

Интересные материалы

