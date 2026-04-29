Вопрос жизни и смерти? Раскрыта главная причина интереса США к Гренландии

|
Дарья Орлова

Вашингтон ищет способы спасения засушливых регионов через установление контроля над крупнейшим островом планеты.

Зачем США нужна Гренландия главные причины кризис политика

Фото: Reuters/Stoyan Nenov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Причиной интереса США к покупке Гренландии стал водный кризис

В связи с серьезным дефицитом пресной воды в ряде американских регионов Гренландия превратилась в приоритетную стратегическую цель для властей США. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на аналитический доклад Росконгресса.

Согласно данным экспертов, стремление Вашингтона завладеть территорией, которая официально принадлежит Дании, провоцирует рост политического напряжения во взаимоотношениях между США и Европейским союзом. Более того, подобные территориальные претензии ставят под вопрос монолитность и дальнейшую устойчивость Североатлантического альянса.

Специалисты отмечают, что наиболее сложная ситуация с водными ресурсами в США на данный момент наблюдается в штатах Невада и Калифорния.

Именно локальные кризисы в этих субъектах заставляют Белый дом рассматривать Гренландию как гигантский резервуар пресной воды.

В материалах Росконгресса уточняется, что, хотя на общегосударственном уровне критической нехватки ресурса в Америке пока не зафиксировано, администрация президента США Дональда Трампа заранее прорабатывает различные сценарии купирования будущих угроз.

Гренландия с ее ледниками в этом контексте видится американскому руководству идеальным активом для долгосрочного обеспечения национальной безопасности.

Сам Трамп ранее неоднократно публично подтверждал свое намерение добиться перехода острова под юрисдикцию США. По его утверждению, такой шаг необходим для защиты интересов страны на фоне геополитических вызовов со стороны других государств.

Политик также связывал свой жесткий подход к вопросам функционирования НАТО именно с позицией альянса по «гренландскому вопросу».

Трамп заявлял, что отсутствие поддержки со стороны европейских партнеров в этом деле стало одной из причин его критического отношения к блоку. Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания и обладает колоссальными запасами природных богатств.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.69
-0.12 87.59
-0.29
Метеорный поток денег: финансовый гороскоп для знаков зодиака на май 2026

Последние новости

13:17
Регина Тодоренко рассказала, какими льготами для многодетных пользуется
13:14
Она сказала: «Да!» — Тимур Родригез сделал предложение возлюбленной
13:12
Вопрос жизни и смерти? Раскрыта главная причина интереса США к Гренландии
13:03
Начальник отдела управления ветеринарии найден мертвым в Новосибирске
13:00
Король Карл III рассмешил Меланию Трамп во время прогулки по саду
12:56
Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР и Сумской области

Сейчас читают

Масштабный раздор Киева с Израилем прогнозирует востоковед
«Пьешь шишку»: Глюкоза рассказала о новом способе детокса организма
Осечка киллера: подозреваемого в покушении на Трампа задержали, когда он споткнулся
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео