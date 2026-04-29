Российские войска освободили два одноименных населенных пункта — Новодмитровку в ДНР и Новодмитровку в Сумской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, боевую задачу в ДНР выполнили подразделения группировки войск «Юг», а в Сумской области — войска группировки «Север».

Ранее 5-tv.ru писаол, что российские военные установили контроль над населенным пунктом Землянки в Харьковской области и Ильиновкой в ДНР. Боевую задачу выполнили подразделения группировок «Север» и «Юг».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года заявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Главными целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

