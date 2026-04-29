Российское посольство в Австрии направило протест после того, как вандалы осквернили захоронение советских воинов.

Памятник солдатам, погибшим при освобождении страны, облили краской. Наши дипломаты подчеркнули, что инцидент выглядит особо цинично в канун Дня Победы и потребовали от австрийских властей провести расследование.

Ранее 5‑tv.ru сообщал, что в Киеве осквернили мост имени Патона. Инцидент привлек внимание общественности и вызвал резонанс.

Неизвестные совершили акт вандализма в отношении инфраструктурного объекта. Детали происшествия, включая точное время и обстоятельства случившегося, на момент публикации уточняются.

Местные власти пока не выступили с официальным заявлением по поводу случившегося. Правоохранительные органы выясняют, кто причастен к осквернению моста и какие именно повреждения были нанесены объекту.

Ситуация остаётся на контроле профильных служб. Дополнительные сведения будут обнародованы по итогам проверки.

