Двенадцатилетний мальчик погиб под щеткой уборочного трактора в Зеленограде

Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 191 0

Предварительно, ребенок запрыгнул на спецтехнику, когда та находилась в движении.

Мальчик погиб под щеткой уборочного трактора в Зеленограде

В Зеленограде в районе Крюково 12-летнего мальчика насмерть замотало в щетку трактора. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«Мальчик застрял в щетке спецтехники, спасти его не удалось», — уточнил собеседник.

Предварительно, ребенок запрыгнул на спецтехнику, когда та находилась в движении, после чего его затянуло в щетку трактора. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. В данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Самаре упавшее дерево убило девочку-подростка. Трагедия произошла на улице Нижегородской дерево рухнуло на двух школьниц. Погибла девочка 2012 года рождения. Вторая пострадавшая, 2013 года рождения, была доставлена в больницу с травмами. После происшествия следователи возбудили уголовное дело.

В региональном управлении МЧС уточнили, что происшествие случилось около 11:45 по московскому времени. Прокуратура проводит проверку. Трагедия произошла из-за сильного ветра, который вызвал серию происшествий в Самарской области. 

