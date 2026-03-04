«Осталось только снести мост»: вандалы осквернили бюст академика Патона

На Украине продолжают стирать память о советском наследии.

Вандалы осквернили бюст академика Бориса Патона

Фото: Зотин Игорь/ТАСС

В Киеве осквернили бюст Героя Социалистического Труда академика Бориса Патона. Об этом сообщило издание EADaily.

Известно, что с постамента сбили все упоминания о его заслугах и наградах, в том числе надписи «Герой Социалистического Труда», упоминания о двух Орденах Ленина и медалях «Серп и Молот», а также слово «академик»

«Сейчас на памятнике не осталось никакой информации о том, кому он посвящен и за что был установлен. Осталось только снести мост имени Патона как наследие советской оккупации и ликвидировать Институт электросварки — тоже от оккупантов осталось», — пишет украинский блогер Мирослава Бердник.

Академик Борис Патон на протяжении нескольких десятилетий возглавлял украинскую Академию наук, а его разработки в области сварки используются по всему миру.

Исчезновение моста, названного в его честь — вопрос времени. Еще в 2017 году его признавали аварийным на 99%. Конструкции находятся в критическом состоянии, требуется капитальный ремонт.

Писатель и народный депутат от партии «Слуга народа» Макс Бужанский прокомментировал акт вандализма в стихах.

«Страна украденных мостов, на днях ограбили Патона. Мертвого, беспомощного старика обокрали посреди города, сорвав с его памятника звания и награды», — сказано в отрывке из его стиха.

Бужанский заявил, что вандалы украли таким образом не только славу и подвиги советского академика, но также победу над нацизмом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина ввела санкции против 29 российских историков. В перечень вошел соавтор школьного учебника.

