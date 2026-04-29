Гадалка «сняла порчу» и золотое кольцо с жительницы Севастополя

|
Диана Кулманакова
Мошенница подошла к девушке прямо в городском сквере и убедила ту в работе «нечистой силы».

Фото: www.globallookpress.com/Alexander Legky

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Севастополе местная жительница стала жертвой мошенницы, которая похитила у нее ювелирное изделие во время сеанса «избавления от проклятия». Об этом сообщила пресс-служба городского управления МВД.

Инцидент произошел в одном из скверов, где к 21-летней горожанке подошла незнакомка и убедила ту в наличии «страшной порчи», требующей немедленного вмешательства.

Поверив в реальность угрозы, девушка согласилась на проведение обряда и сначала перечислила на счет злоумышленницы 300 рублей.

Затем аферистка заявила о необходимости более сложного ритуала. По ее указанию, потерпевшая сняла золотое кольцо, положила его на ладонь гадалки, закинула голову вверх и начала читать заклинание.

Воспользовавшись тем, что жертва отвлеклась, мошенница скрылась.

Девушка попыталась задержать гадалку собственными силами. Однако та заверила, что драгоценность вернется к владелице сама сразу после того, как темная магия испарится.

Только спустя время жительница Севастополя поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Подозреваемую удалось задержать сотрудникам патрульно-постовой службы. Выяснилось, что украденное ювелирное украшение она успела сдать в ломбард, получив за него шесть тысяч рублей.

Женщина полностью признала свою вину, выкупила кольцо и передала его хозяйке. Несмотря на возврат имущества, в отношении задержанной завели уголовное дело о мошенничестве, по которому ей грозит тюремный срок до пяти лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.69
-0.12 87.59
-0.29
