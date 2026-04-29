«С уважением относимся»: Песков про решении ОАЭ выйти из ОПЕК и ОПЕК+

Песков: Россия с уважением относится к решению ОАЭ выйти из ОПЕК и ОПЕК+

Россия с уважением относится к решению Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выйти из ОПЕК и ОПЕК+ и рассчитывает на продуктивные, конструктивные и эффективные двусторонние контакты. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Это суверенное решение ОАЭ. Мы с уважением к этому относимся», — сказал он.

Информационное агентство WAM сообщило о выходе ОАЭ из организации 28 апреля. Позже это подтвердил министр энергетики и инфраструктуры страны Сухейль аль-Мазруи. Это решение было принято после пересмотра производственной политики страны.

При этом Абу-Даби продолжит сотрудничать с другими государствами по вопросу разработки ресурсов, а также останется привержен принципам энергетической безопасности и стабильности мировых рынков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Казахстан не рассматривает вопрос изменения формата своего участия в ОПЕК+. Заявление прозвучало после информации о решении ОАЭ выйти из соглашения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики страны.

