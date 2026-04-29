Улыбка перед приговором: учительнице дали десять лет тюрьмы за изнасилование школьника

В США учительнице дали десять лет тюрьмы за изнасилование школьника

В Калифорнии бывшую учительницу приговорили к десятилетнему тюремному заключению за изнасилование 13-летнего школьника. Об этом сообщило издание New York Post.

Женщина была признана виновной не только в сексуальных преступлениях, но и в снабжении несовершеннолетнего наркотическими веществами. Судебный вердикт также накладывает пожизненный запрет на любые формы контактов с пострадавшим подростком.

Расследование инцидента началось еще в ноябре 2024 года, когда правоохранительные органы задержали подозреваемую. Согласно материалам следствия, преступные действия совершались непосредственно в учебном классе, а также в машине педагога.

Ключевой уликой в деле стала личная переписка осужденной с ее учеником. В сообщениях женщина признавалась, что ради отношений со школьником решила расторгнуть брак со своим супругом. Более того, она открыто заявляла подростку о своей готовности отправиться за решетку, если их противоправная связь станет достоянием общественности.

Реакция подсудимой на оглашение приговора оказалась неоднозначной. Очевидцы и журналисты отметили, что в момент, когда судья озвучила срок наказания, бывшая наставница лишь улыбнулась и покачала головой, не проявив раскаяния.

В течение всего процесса она практически не вступала в диалог, ограничившись приветствием и подтверждением того, что суть приговора ей ясна. От официальных заявлений или последнего слова женщина отказалась.

