Улыбка перед приговором: учительнице дали десять лет тюрьмы за изнасилование школьника

|
Ради «отношений» с 13-летним подростком она развелась с мужем.

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Калифорнии бывшую учительницу приговорили к десятилетнему тюремному заключению за изнасилование 13-летнего школьника. Об этом сообщило издание New York Post.

Женщина была признана виновной не только в сексуальных преступлениях, но и в снабжении несовершеннолетнего наркотическими веществами. Судебный вердикт также накладывает пожизненный запрет на любые формы контактов с пострадавшим подростком.

Расследование инцидента началось еще в ноябре 2024 года, когда правоохранительные органы задержали подозреваемую. Согласно материалам следствия, преступные действия совершались непосредственно в учебном классе, а также в машине педагога.

Ключевой уликой в деле стала личная переписка осужденной с ее учеником. В сообщениях женщина признавалась, что ради отношений со школьником решила расторгнуть брак со своим супругом. Более того, она открыто заявляла подростку о своей готовности отправиться за решетку, если их противоправная связь станет достоянием общественности.

Реакция подсудимой на оглашение приговора оказалась неоднозначной. Очевидцы и журналисты отметили, что в момент, когда судья озвучила срок наказания, бывшая наставница лишь улыбнулась и покачала головой, не проявив раскаяния.

В течение всего процесса она практически не вступала в диалог, ограничившись приветствием и подтверждением того, что суть приговора ей ясна. От официальных заявлений или последнего слова женщина отказалась.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.69
-0.12 87.59
-0.29
Метеорный поток денег: финансовый гороскоп для знаков зодиака на май 2026

Последние новости

15:01
Яблоко за 300 рублей: власти проверят стоимость продуктов в Анадыре
14:50
В Египте турист погиб из-за укуса кобры, которая забралась в его штаны
14:38
В Подмосковье семилетний ребенок утонул после падения в реку
14:37
Пять человек задержаны после пожара на севере Москвы
14:31
Улыбка перед приговором: учительнице дали десять лет тюрьмы за изнасилование школьника
14:20
Камеры засняли момент попадания мальчика в щетку трактора в Зеленограде

Сейчас читают

Масштабный раздор Киева с Израилем прогнозирует востоковед
Смягчение кредитной политики: вторичное жилье в России начало терять в цене
В Хабаровском крае мужчина погиб при взрыве в воинской части
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео