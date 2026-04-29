В Египте турист погиб из-за укуса кобры, которая забралась в его штаны

Диана Кулманакова
Трагедия произошла в пятизвездочном отеле.

Опасно ли ехать в Египет: есть ли там ядовитые змеи

NYP: турист погиб из-за укуса кобры, которая забралась в его штаны

На египетском курорте Хургада немецкий турист скончался после укуса ядовитой кобры во время развлекательного шоу. Об этом сообщает New York Post.

Трагедия произошла на территории пятизвездочного отеля. Во время выступления змеелова рептилия проскользнула в штаны одного из зрителей шоу. Кобра укусила мужчину в ногу.

Турист начал проявлять явные признаки тяжелого отравления мгновенно. Медикам пришлось начать реанимационные мероприятия на месте. Однако 57-летний мужчина скончался вскоре после того, как его доставили в больницу.

Погибший приехал на отдых с двумя членами семьи.

Следователи отмечают, что на подобных мероприятиях артисты часто позволяют змеям тесно контактировать с публикой, например, кладут их на шею гостям для фотографий.

Укусы кобр крайне опасны, так как их яд вызывает паралич и быструю остановку дыхания. Расследование того, как опасную змею допустили к шоу, продолжается.

