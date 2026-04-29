В Подмосковье семилетний ребенок утонул после падения в реку
Он был дома вместе со взрослыми, однако позже вышел на улицу и направился к воде.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
В подмосковных Мытищах семилетний мальчик погиб после падения в реку Клязьму. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК) в канале мессенджера МАКС.
Пирс в Мытищах.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются в данный момент.
Как передали в региональном управлении СК России, трагедия произошла 28 апреля. Ребенок находился дома вместе со взрослыми, однако в один момент вышел на улицу и направился к воде.
По предварительной информации, мальчик упал с пирса в реку и утонул.
Следователи проводят проверку и выясняют все детали происшествия. К работе также подключилась прокуратура, которая контролирует ход расследования.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Краснодарском крае нашли тело одиннадцатилетней пропавшей девочки. Ее потеряли в районе в Темрюкском районе. Ребенка искали четверо суток. Поисковики работали круглые сутки, к в операции подключились добровольцы и работники соответствующих ведомств. Общая численность всей группы участников поиска составила примерно 700 человек.
