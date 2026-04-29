В Подмосковье семилетний ребенок утонул после падения в реку

Мария Гоманюк

Он был дома вместе со взрослыми, однако позже вышел на улицу и направился к воде.

Что известно об утонувшем в реке ребенке в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

В подмосковных Мытищах семилетний мальчик погиб после падения в реку Клязьму. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК) в канале мессенджера МАКС.

Пирс в Мытищах.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются в данный момент.

Как передали в региональном управлении СК России, трагедия произошла 28 апреля. Ребенок находился дома вместе со взрослыми, однако в один момент вышел на улицу и направился к воде.

По предварительной информации, мальчик упал с пирса в реку и утонул.

Следователи проводят проверку и выясняют все детали происшествия. К работе также подключилась прокуратура, которая контролирует ход расследования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Краснодарском крае нашли тело одиннадцатилетней пропавшей девочки. Ее потеряли в районе в Темрюкском районе. Ребенка искали четверо суток. Поисковики работали круглые сутки, к в операции подключились добровольцы и работники соответствующих ведомств. Общая численность всей группы участников поиска составила примерно 700 человек.

