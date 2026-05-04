Герои подполья: как комсомольцы из «Юных мстителей» помогали приблизить Победу

В годы Великой Отечественной войны участие в боевых действиях принимали многие пионеры и комсомольцы. Они становились бойцами, диверсантами, разведчиками, объединялись в отряды.

Один из них действовал в белорусском поселке Оболь и носил грозное название — «Юные мстители». Ученики 7-10 классов помогали приблизить Победу, как могли.

Как создавали отряд

Организация появилась зимой 1942 года. Создали ее начальник штаба партизанского отряда имени К. Е. Ворошилова Петр Пузиков и комиссар Борис Маркиянов. В структуру вошли 38 юношей и девушек из деревень Ушалы, Зуи, Мостище, Ферма и станции Оболь. Возглавила отряд 19-летняя Ефросинья Зелькова, удостоенная впоследствии звания Героя Советского союза. При этом самому старшему участнику отряда было 23 года, а младшим — всего по 15 лет.

Школьники начинали с расклейки листовок, сбора оружия и боеприпасов после боев. Вскоре они наладили связь с Сиротинским подпольным райкомом белорусской компартии, комсомолом и партизанским отрядом имени Ворошилова. Последнему комсомольцы направляли оружие, медикаменты и разведывательную информацию, получая взамен сводки Совинформбюро и взрывчатку.

Членов «Юных мстителей» зачислили в партизанский отряд, в котором они приняли присягу на верность Родине. С этого момента комсомольцы начали выполнять взрослую работу: устраивали диверсии и зачислялись в немецкие комендатуры, офицерские столовые и заводы в качестве разведчиков.

За год юные партизаны совершили 21 диверсию. В частности, подростки сожгли несколько мостов на дороге Оболь — Убойно, а также взорвали электростанцию, кирпичный завод, железнодорожный склад и мотовоз на торфяном заводе, сожгли льнозавод с двумя тысячами тонн льна, которые должны были направить в Германию.

Члены «Юных мстителей»

Одним из участников отряда был железнодорожный стрелочник Николай Алексеев, который передавал информацию о немецких перевозках. В один из дней на станции Оболь произошел пожар. На платформе загорелось сено, которое немцы стали скидывать на землю. Под тюками показался танк. Алексеев передал эти сведения, благодаря чему на следующий день произошел удар авиации — четыре эшелона с техникой были уничтожены.

Еще одной участницей организации была Нина Азолина. По заданию Сиротинского подпольного райкома 16-летняя девушка начала работать в немецкой комендатуре. Таким образом она получила доступ к секретным документам, которые впоследствии использовались для диверсий.

Так, летом 1943 года Азолиной приказали взорвать водокачку на станции Оболь. Это было единственное уцелевшее сооружение в округе, из-за чего ее уничтожение должно было создать серьезные помехи для железнодорожного движения. Причем выполнить задание девушка должна была одна.

В маленькой красной сумке она пронесла на охраняемую территорию мину, замаскированную под кусок угля. На следующий день произошел взрыв — на станции скопилось 11 составов, а восстановление движения заняло две недели.

Также один из «мстителей» — 15-летний Владимир Езитов — помог ликвидировать зондерфюрера СС Карла Бормана. Юноше поручили взорвать его автомобиль. Диверсант пробрался в сарай, где стояла машина, и заложил в транспортном средстве мину. В результате взрыв уничтожил самого Бормана и трех офицеров.

Федор Слышанков, а также братья Владимир, Илья и Евгений Езовитовы ездили по окрестностям и минировали дороги. Молодые люди останавливались на нужном участке, делали вид, что чинят велосипед, а сами выкапывали ямки и закладывали в них магнитные мины. Таким образом им удалось уничтожить три мотовоза гитлеровцев и более десятка автомобилей.

Одной из самых известных участниц группы была Зина Портнова. Война застала ее во время школьных каникул у бабушки, из-за чего будущая подпольщица оказалась на оккупированной территории. Во время работы в «Юных мстителях», школьница вместе с подругой Ниной Давыдовой устроилась посудомойкой в столовую курсов переподготовки немецких офицеров. Там они собирали и передавали информацию.

В один из дней Портновой поручили отравить немцев. Партизанка подсыпала в их суп крысиный яд, в результате чего, по разным данным, погибли от 24 до 100 офицеров. Во время проверки Зине сказали попробовать отравленный суп. Школьница послушалась и съела порцию, чудом оставшись живой. Спастись девушке помогла ее бабушка, которая отпоила ее отварами и сыворотками.

Также членами «Юных мстителей» были Мария Дементьева, Мария и Антонина Лузгины, Валентина Шашкова, Аркадий Барбашев, Федор Слышанков, Дмитрий и Мария Хребтенко и другие.

Как сложились судьбы юных партизан

Отряд существовал вплоть до августа 1943 года. Комсомольское подполье выдал местный житель Михаил Гречухин. Он учился с ребятами в одной школе, но выбрал совсем иной путь — работу в немецкой полиции. Предатель втерся в доверие к комсомольцам и получил практически все необходимые сведения об их работе.

26 августа почти всех членов «Юных мстителей» схватили. Школьников доставили в Шумилино, где дети подвергались страшным пыткам. Позже их перевезли в Полоцк, где истязания продолжились.

Несмотря на это, подпольщики не стали выдавать немцам никаких сведений. 5 октября задержанных расстреляли у деревни Вторая Боровуха под Полоцком. Избежать такой участи удалось только четверым участникам: Зине Портновой, Илье Езовитову, Ефросинья Зеньковой и Аркадию Барбашову.

О подвигах отряда стало известно только в 1958 году, через 15 лет после их гибели.

Выжившие участники продолжили свое дело. Так, Портнова присоединилась к партизанскому отряду имени Ворошилова. Там девушка стала разведчицей и участвовала в подрывах эшелонов. Ее задержали в декабре 1943 года в деревне Мостище.

Во время одного из допросов Зина смогла вырвать оружие у следователя и застрелить его, но была схвачена и отправлена в тюрьму. 13 января 1944 года 17-летнюю Портнову расстреляли. В 1958 году ей присвоили звание Героя Советского Союза посмертно.

Зенькова накануне облавы находилась на задании райкома партии в разъезде Галушанино. После арестов глава организации ушла в партизанский отряд. Немцы пытались найти ее, но не смогли. Тогда они расстреляли ее мать и тетю. После войны Ефросинья работала инструктором Железнодорожного райкома комсомола, а затем — в горвоенкомате. В 1958 году ей присвоили звание Героя Советского Союза.

Михаила Гречухина, сдавшего соотечественников, наказание ждало только через два десятилетия. После расстрела «Юных мстителей» он спокойно жил на территории СССР, но чекисты нашли его. Свидетелями в расследовании его дела стали Ефросинья Зенькова, Аркадий Барбашов и Илья Езовитов. Витебский областной суд приговорил предателя к пожизненному лишению свободы.

Память о юных героях

В память о героях Обольского комсомольского подполья в октябре 1965 года открыли музей. Он расположен недалеко от здания школы, где учились юные партизаны. Изначально он назывался Республиканским музеем комсомольской славы, а в 1985 году его переименовали в музей Обольского комсомольского подполья.

В учреждении собраны более тысячи экспонатов основного фонда и 700 научно-вспомогательного. Для экспозиции подготовили документы, личные вещи и фотоснимки подпольщиков.

Героям Обольского комсомольского подполья посвящены романы «Папялiшча — не тлен» и «Оболь». Также в честь участников движения названы две улицы в Оболи — Н. Азолиной и Федора Слышанкова.

