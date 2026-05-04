Более 500 патриотических клубов работает в школах и колледжах Москвы

Их посещают 36 тысяч учащихся.

Как работают патриотические клубы в Москве

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

В Москве школьники и студенты колледжей активно включены в работу по сохранению исторической памяти о героях Великой Отечественной войны — в столице действует свыше 500 патриотических клубов, которые посещают 36 тысяч учащихся. Они проводят исследования, организуют памятные мероприятия и ухаживают за воинскими захоронениями. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

По словам главы города, молодые москвичи задействованы в патриотических программах, таких как «Город героев» и «Герой моего района». В рамках этих инициатив ребята проводят встречи, экскурсии и акции памяти, возлагают цветы к мемориалам и участвуют в тематических встречах. Всего ими организовано более 250 подобных мероприятий, направленных на сохранение исторического наследия.

Кроме того, учащиеся участвуют в образовательных и волонтерских проектах, изучают архивные материалы и помогают восстанавливать сведения о героях. Такая деятельность способствует формированию связи поколений и укрепляет интерес молодежи к истории страны, дополняя уже существующие музейные и образовательные программы.

