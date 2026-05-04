Умер бывший вокалист группы Santana Алекс Лигертвуд

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 58 0

Музыкант скончался на 80-м году жизни.

Когда умер Алекс Лигертвуд

Фото: © Getty Images/Адриан Монрой/Medios y Media

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На 80-м году жизни скончался бывший вокалист рок-группы Santana Алекс Лигертвуд. Об этом сообщила его супруга Шон Броган, пишет Metro.

По словам жены, Лигертвуд умер во сне в своем доме в Санта-Монике. Известно, что последние годы у артиста были проблемы со здоровьем.

«Если вы знали его, значит, вы его любили. Он трогал многих своим необыкновенным голосом. Он был душой и сердцем», — написала Броган в социальных сетях.

Алекс Лигертвуд родился 18 декабря 1946 года в Глазко, Шотландия. Музыкант выступал в составе Santana с перерывами на протяжении 15 лет — с 1979 по 1994 год. Он внес огромный вклад в формирование фирменного звучания коллектива. За свою карьеру музыкант успел поработать над такими мировыми шлягерами, как Smooth и Maria Maria. Кроме того, артист участвовал в записи альбомов Marathon и Zebop!, а также песен You Know That I Love You и Winning.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
74.80
-0.08 88.64
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:36
Сломали крест и разбили рамки с фото: неизвестные осквернили могилы участников СВО
16:32
Свинец из почвы, пластик в пакетиках и мелкий лист с «мусором»: чем опасен чай
16:30
Секреты социального смеха: почему мы смеемся не только над шутками
16:25
«Давно заигрался»: Зеленский угрожает ударами по Москве на 9 Мая
16:18
Мама на пределе: как перестать кричать на ребенка
16:16
Спокойной ситуацию не назовешь: прогноз магнитных бурь на 5 мая

Сейчас читают

Блокировка Ормузского пролива бьет по Азиатско-Тихоокеанскому региону — Такаити
Опасные цветы: россиянам напомнили о штрафах за выращивание запрещенных растений
Лучше не употреблять: почему кожура лимона может быть опасна для здоровья
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео