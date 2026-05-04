Умер бывший вокалист группы Santana Алекс Лигертвуд

На 80-м году жизни скончался бывший вокалист рок-группы Santana Алекс Лигертвуд. Об этом сообщила его супруга Шон Броган, пишет Metro.

По словам жены, Лигертвуд умер во сне в своем доме в Санта-Монике. Известно, что последние годы у артиста были проблемы со здоровьем.

«Если вы знали его, значит, вы его любили. Он трогал многих своим необыкновенным голосом. Он был душой и сердцем», — написала Броган в социальных сетях.

Алекс Лигертвуд родился 18 декабря 1946 года в Глазко, Шотландия. Музыкант выступал в составе Santana с перерывами на протяжении 15 лет — с 1979 по 1994 год. Он внес огромный вклад в формирование фирменного звучания коллектива. За свою карьеру музыкант успел поработать над такими мировыми шлягерами, как Smooth и Maria Maria. Кроме того, артист участвовал в записи альбомов Marathon и Zebop!, а также песен You Know That I Love You и Winning.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.