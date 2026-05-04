В России уже отреагировали на его слова.
Зеленский угрожает ударами по Москве на 9 Мая
Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ударами беспилотников по Красной площади на 9 Мая. Его «громкие» слова прозвучали во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване, трансляцию которого вело агентство Armenpress.
Как отметил глава киевского режима, украинские БПЛА могут «пролететь» над Красной площадью прямо во время торжественного парада. В России уже назвали эти заявления попыткой давления и предупредили о жестком ответе в случае провокаций.
Так, в беседе с Lenta.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник сказал, что Зеленский давно уже «заигрался». По мнению парламентария, «длинный язык» украинского президента не приведет к добру.
Прежде сообщалось, что Зеленский отверг предложение РФ о перемирии в честь Дня Победы. Вместо этого киевский режим, судя по всему, планирует сорвать светлый праздник.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский предал память своего деда, который во время Великой Отечественной войны воевал на стороне Советского Союза. Кроме того, по мнению дипломата, он подвел своих избирателей. Во время предвыборной кампании Зеленский обещал гражданам сохранить право разговаривать на русском языке, однако не сдержал своего слова.
