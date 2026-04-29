The Independent: паломников в Гималаях обязали пить мочу коровы

В индийском высокогорном храме Ганготри, расположенном в Гималаях, ввели обязательное требование для посетителей по употреблению панчгавьи — ритуальной смеси, в состав которой входит коровья моча. Об этом сообщает The Independent.

Решение было принято комитетом храма с целью фильтрации посетителей и недопущения внутрь святыни лиц, не являющихся последователями Санатана-дхармы или истинно верующими.

Новое правило вступило в силу одновременно с началом ежегодного масштабного паломничества Чар-Дхам Ятра. Оно привлекает тысячи людей со всего мира.

Индуистские священнослужители рассматривают этот акт как своеобразный тест на преданность канонам веры. Председатель храмового комитета Дхармендра Семвал пояснил позицию руководства.

«У истинно верующих не возникнет никаких проблем с этой практикой», — отметил он.

Инициатива Ганготри стала продолжением тенденции по ужесточению правил посещения индуистских святынь. Ранее аналогичные меры были приняты Комитетом храмов Бадринатх-Кедарнатх. Он запретил доступ представителям других религий в 47 храмов, находящихся под его управлением.

Организаторы подчеркнули, что действия направлены на сохранение духовной чистоты сакральных мест и защиту традиций от внешнего влияния.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.