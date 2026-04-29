«Это был подарок»: Николай Басков оплатил операцию Анастасии Волочковой

Николай Басков оплатил Анастасии Волочковой операцию в немецкой клинике

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова неожиданно рассказала, кто помог ей оплатить лечение в немецкой клинике. Как выяснилось, финансовую поддержку бывшей приме Большого театра оказал народный артист РФ Николай Басков. Об этом артистка рассказала на презентации нового трека артистки «Кто эти люди» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

По словам Волочковой, часть суммы на операцию, а лечение обошлось в 30 тысяч евро, ей подарил близкий друг, которого она нежно назвала просто Колей. Какую именно часть расходов взял на себя певец, она уточнять не стала.

«Это был подарок на день рождения. <…> Коля так поступает неоднократно. Я просто очень дорожу теми людьми, которые находятся рядом в нужный момент. И вам всем спасибо за поддержку», — заявила Волочкова.

Артистка также успокоила поклонников, рассказав, что после операции чувствует себя значительно лучше. Боль в ноге, по ее словам, ушла, хотя небольшой дискомфорт пока остается.

В феврале 2026 года Волочкова перенесла операцию. У балерины практически полностью стерлась хрящевая ткань, из-за чего левая нога начала отказывать. Операция, за которую не решились взяться российские специалисты, проводилась сразу двумя профессорами в госпитале святой Марии в Мюльхайме.

