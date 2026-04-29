Сперматозоиды обманывали ученых 350 лет: секрет их движения раскрыт

|
Диана Кулманакова 52 0

Мужские половые клетки скорее похожи на выдр, а не на головастиков.

Фото: www.globallookpress.com/Focke Strangmann

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сперматозоиды не виляют хвостом из стороны в сторону, а вращаются вокруг своей оси подобно штопору. Об этом сообщило The News Minute.

Ученые из Великобритании и Мексики, применив современные методы трехмерной микроскопии и математическое моделирование, опровергли теорию, существовавшую с XVII века.

Исследователь Антони ван Левенгук в 1677 году описал сперматозоиды как «живых зверьков» со змеевидными хвостами. С тех пор эта визуальная интерпретация не подвергалась сомнению.

Однако выяснилось, что хвост сперматозоида на самом деле асимметричен и совершает удары только с одной стороны. Чтобы не плавать кругами из-за такой особенности, клетка адаптировалась и начала вращаться в процессе движения.

Этот процесс напоминает ввинчивание сверла или вращение выдры в воде. Благодаря высокой скорости вращения при наблюдении в обычный 2D-микроскоп создается оптическая иллюзия симметричных взмахов хвоста. Она и вводила исследователей в заблуждение на протяжении веков.

Для раскрытия этой тайны специалистам потребовалась сверхскоростная камера, способная делать более 55 тысяч кадров в секунду. Это было необходимо, так как хвост половой клетки совершает более 20 движений всего за одну секунду.

По мнению экспертов, это открытие имеет важнейшее значение для медицины. Более половины случаев бесплодия связаны с мужским фактором.

Новое понимание биомеханики движения поможет в разработке эффективных диагностических инструментов и улучшит результаты процедур ЭКО в будущем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.69
-0.12 87.59
-0.29
Метеорный поток денег: финансовый гороскоп для знаков зодиака на май 2026

Последние новости

19:34
В Туапсе отменили массовые мероприятия на майские праздники
19:17
Три человека погибли при атаке БПЛА по автобусу в Белгородской области
19:01
Урсуле фон дер Ляйен посоветовали притвориться дохлым тараканом
19:00
Если нет денег: как бюджетно провести майские выходные
18:52
«Для чего нужны деньги?» Алена Апина призвала не экономить на себе
18:43
Катя Лель впервые раскрыла шокирующие детали жесткого похудения ради Максима Фадеева

Сейчас читают

Масштабный раздор Киева с Израилем прогнозирует востоковед
«Можно, а зачем?» —назван топ мемов начала 2026 года
Эликсир молодости: биологи нашли способ замедлить старение сердца
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео