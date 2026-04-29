В Туапсе отменили массовые мероприятия на майские праздники

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

Исключения сделали только для памятных церемоний и адресных выступлений для ветеранов.

Фото: © РИА Новости/Борис Морозов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко сообщил об отмене всех запланированных мероприятий на майские праздники в целях обеспечения безопасности жителей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам руководителя муниципалитета, решение приняли после обсуждения ситуации на совместном заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона. Основное внимание участники уделили вопросам усиления мер безопасности в праздничный период, в том числе в День Победы.

«Учитывая события последних дней и сложившуюся обстановку, в муниципалитете принято решение отменить все мероприятия», — высказался Бойко.

При этом в муниципалитете сохранили возможность проведения отдельных мероприятий, не предполагающих массового скопления людей. Речь идет о возложении цветов к памятникам и мемориалам, а также о небольших концертах для ветеранов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Туапсе возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода перекинулось на многоквартирный дом, пожар в жилом здании был оперативно ликвидирован.

Специалисты также локализовали огонь на площадке самого предприятия после атаки беспилотников ВСУ. В тушении участвовали 312 человек и 73 единицы техники, к работам привлекались подразделения регионального управления МЧС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.69
-0.12 87.59
-0.29
Метеорный поток денег: финансовый гороскоп для знаков зодиака на май 2026

