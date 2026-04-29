Три человека погибли при атаке БПЛА по автобусу в Белгородской области

Дарья Корзина
Пострадавших доставили в районную больницу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Белгородской области в результате удара ВСУ по пассажирскому автобусу в селе Вознесеновка Шебекинского округа погибли три человека, еще восемь получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Враг целенаправленно ударил по пассажирскому автобусу в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Три женщины погибли на месте от полученных ранений», — заявил Гладков в Telegram-канале.

Пострадавших доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. У них зафиксированы различные повреждения, включая травмы головы, конечностей и брюшной полости.

Гладков отметил, что на место происшествия направлен исполняющий обязанности губернатора Александр Лоренц. Ему поручено оценить обстановку и выработать дополнительные меры по усилению защиты территории от атак беспилотных летательных аппаратов.

«На место выехал исполняющий обязанности губернатора Александр Александрович Лоренц — найти решения по дополнительным мерам для защиты от дронов», — добавил Гладков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 5 апреля в Белгородской области при атаке со стороны ВСУ пострадали четыре человека. В результате ударов беспилотников были повреждены социальные объекты и жилые дома.

