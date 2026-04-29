Урсуле фон дер Ляйен посоветовали притвориться дохлым тараканом

Евгения Алешина

В Европарламенте разнесли внешнюю политику главы ЕК в пух и прах.

Почему фон дер Ляйен нужно притвориться дохлым тараканом

Главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен нужно притвориться дохлым тараканом, чтобы больше не вредить гражданам Европы. Такой совет политику дал итальянский евродепутат и бывший генерал Роберто Ванначчи после речи главы ЕК.

«И тут грянул кризис на Ближнем Востоке. И мы как тараканы, которые замирают, притворяясь дохлыми перед лицом опасности. Нужно только, чтобы к этой стратегии прибегла фон дер Ляйен и ее комиссия», — сказал Ванначчи в ходе своей речи в Европарламенте.

Итальянский политик иронизировал по поводу того, что фон дер Ляйен не умеет больше ничего, кроме как беспокоиться. Например, когда президент РФ Владимир Путин принимает министра иностранных дел Ирана, а вице-президент США Джей Ди Вэнс отправляется на переговоры с Исламской Республикой, глава ЕК только и может, что смотреть на это.

Точно также происходит с принятием ею 20-го пакета антироссийских санкций, хотя параллельно с этим за последний квартал целых шесть европейских стран увеличили поставки российского газа. И фон дер Ляйен об этом знает, отмечает Ванначчи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Еврокомиссии пришлось оправдываться за слова Урсулы фон дер Ляйен о Турции. Политик заявила, что Старый свет необходимо защитить от Москвы, Пекина и Анкары.

Урсуле фон дер Ляйен посоветовали притвориться дохлым тараканом
