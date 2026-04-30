🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака

|
Борис Сатаров
Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Фото, видео: 5-tv.ru

Сегодня 30 апреля. Это день, когда Марс в напряженном аспекте может провоцировать конфликты, но даст силы для преодоления препятствий.

♈️Овны

Овны, не сдерживайте свою энергию, сегодня она будет переполнять вас. Направьте силы во благо или созидание, так обретете еще больше.

Космический совет: создайте мир, а не руины.

Тельцы

Тельцы, день потребует особенной внимательности. Главное не торопитесь с решениями и помните, что иногда нужно семь раз отмерить, а уже потом резать.

Космический совет: сохраните чистоту взглядов.

Близнецы

Близнецы, не бойтесь новых знакомств. Неожиданная встреча позволит справиться с переживаниями и обрести уверенность в собственных силах.

Космический совет: откройтесь судьбе.

Больше гороскопов смотрите здесь

♋ Раки

Раки, запритесь дома и не спешите к миру. Сегодня покой и рутина позволят обрести внутреннюю опору и подготовиться к будущим свершениям.

Космический совет: создайте уют.

♌ Львы

Львы, сфокусируйтесь на своем влиянии. Даже если ваш талант силен, он ничего не стоит, пока его не признают, поэтому не отдаляйтесь от людей.

Космический совет: ведите за собой.

♍ Девы

Девы, не требуйте от других идеала. Учитывайте чужие сильные и слабые стороны. Если справитесь с этим, станете сильнейшим лидером.

Космический совет: подавите искусственность.

♎ Весы

Весы, вас ждет гармония, для которой даже не нужно будет ничего делать. Главное, прислушайтесь к своему сердцу и не ищите суетных потрясений.

Космический совет: укрепите связь сознания и души.

♏ Скорпионы

Скорпионы, дайте волю внутреннему голосу. Он укажет, кому можно верить, а кого нужно остановить, пока он не разрушил ваше счастье.

Космический совет: внутренний компас точен.

♐ Стрельцы

Стрельцы, пришло время для решительных действий. Перестаньте откладывать на потом то, чего на самом деле жаждите. Судьба подчинится.

Космический совет: примите вдохновение.

♑ Козероги

Козероги, найдите баланс между трудами и отдыхом. Чрезмерная занятость может лишить возможностей.

Космический совет: не противьтесь слабости.

♒ Водолеи

Водолеи, поймите, что вам нужна поддержка. Не обижайтесь на других, если они не поймут вас сразу. Попробуйте найти общий язык.

Космический совет: не жгите мосты.

♓ Рыбы

Рыбы, поймите, что для вас на самом деле важно, иначе придется считать важным то, что за вас выберут другие. Возьмите все в свои руки.

Космический совет: не бойтесь чувств.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.88
0.19 87.78
0.19
