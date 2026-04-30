Силы ПВО и РЭБ за неделю уничтожили более 120 дронов ВСУ в Запорожской области

Подразделения сил противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового полка группировки войск «Днепр» за неделю уничтожили более 120 украинских БПЛА различных типов в Запорожской области.

Мобильные зенитные огневые группы вместе с расчетами РЭБ контролируют воздушное пространство и выявляют средства разведки и поражения ВСУ. Расчеты ЗУ-23-2 круглосуточно дежурят и сбивают разведывательные и ударные беспилотники, аппараты самолетного типа и тяжелые октокоптеры. Военнослужащие выполняют задачи в любое время суток и при любых погодных условиях.

«Мы раскрываем замысел врага и организуем уничтожение всеми видами нашего вооружения. Уничтожение БПЛА противника происходит с помощью огнестрельного оружия и средств РЭБ, а также с помощью FPV-перехватчиков», — рассказал командир зенитно-артиллерийской батареи с позывным «Мельник».

Подразделение ставит перед собой задачу не допустить активности боевиков в воздухе и поддерживает высокий уровень боеготовности. За прошедшую неделю расчеты ПВО и РЭБ, включая ЗУ-23-2, уничтожили около 120 беспилотников.

Слаженная работа расчетов наносит ВСУ серьезный урон. Средства объективного контроля фиксируют поражение целей.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.