От пикника до реанимации: чем могут закончиться майские шашлыки

Майские шашлыки могут закончиться поездкой в реанимацию

Майские праздники традиционно ассоциируются с мангалом, мясом и отдыхом на природе. Но каждый год одни и те же сценарии заканчиваются совсем не весело. Где-то люди теряют здоровье, где-то — имущество, а иногда и жизни.

Несколько историй из разных регионов России показывают, как обычные шашлыки могут обернуться настоящей трагедией.

«У него просто остановилось сердце»

Самый драматичный случай произошел в Новосибирской области. В СНТ «Зеленый луг» 68-летний дачник ужинал шашлыком и подавился крупным куском мяса. Еда перекрыла дыхательные пути — мужчина упал и перестал дышать.

Его супруга закричала, и на помощь прибежал сосед — офицер запаса и педагог-психолог кадетского корпуса Илья Соколов.

«У него просто остановилось сердце», — вспоминал сосед в беседе c KP.RU.

По словам Соколова, мужчина начинал синеть. Он попытался применить прием Геймлиха, но кусок мяса не вышел. Тогда пришлось действовать быстрее: непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, которое помогал делать сын пострадавшего.

Соседа удалось вернуть к жизни — он начал дышать с хрипами. Позже врачи извлекли из дыхательных путей кусок мяса длиной около пяти сантиметров.

Пострадавшего доставили в реанимацию Искитимской ЦРБ, где он оказался подключен к ИВЛ. Медики оценили его состояние как тяжелое.

Пока ехала скорая

Отдельной темой стала работа скорой помощи. По словам местных жителей, бригада долго не могла найти нужный адрес. Машина сначала уехала в другое СНТ, из-за чего было потеряно время. При этом диспетчер изначально заявил, что маршрут понятен.

В самой больнице пояснили: скорая выехала почти сразу, но задержка возникла из-за поиска адреса в темное время. Там подчеркнули, что помощь пациенту оказали в полном объеме.

Вмиг остались без дома

Не менее печально закончился пикник в Ростовской области. В Новочеркасске семья решила пожарить шашлыки прямо во дворе частного дома.

Условия, казалось бы, идеальные: оборудованная веранда, мангальная зона с вытяжкой. Но после ужина хозяева ушли спать, не убедившись, что угли полностью потушены.

Деревянная крыша загорелась мгновенно. Огонь быстро перекинулся на жилой дом. Пожарные потушили возгорание на площади около 100 квадратных метров, но дом серьезно пострадал.

Ребенок оказался рядом с огнем

Похожая ситуация произошла под Таганрогом. Семья устроила пикник во дворе: отец жарил мясо, мать готовила еду, а десятилетний мальчик играл рядом.

В какой-то момент ребенок споткнулся о жидкость для розжига. Пламя вспыхнуло почти мгновенно, огонь перекинулся на траву, а затем и на гараж. В результате строение сгорело, а мальчик получил ожоги.

«Опытный шашлычник» и ожоги

Еще одна история — про уверенность, которая подвела. В Ростовской области мужчина решил немного «помочь» углям и плеснул на них жидкость для розжига, несмотря на предупреждение на упаковке.

Вспышка произошла мгновенно. В итоге пострадали рука и нога. Врачи были вынуждены удалить поврежденные участки кожи и провести пересадку.

Шампур как оружие

Иногда опасность исходит не от огня. В Подмосковье отдых у реки закончился убийством. Двое мужчин распивали алкоголь на даче. Между ними вспыхнула ссора. Один пригрозил другому, а тот в ответ схватил шампур и ударил его в грудь.

Пострадавшего — 33-летнего мужчину — спасти не удалось. Подозреваемый позже признался в содеянном и получил шесть лет колонии строгого режима.

Почти насквозь

Еще один случай произошел в Забайкальском крае. На корпоративе с шашлыками две женщины поссорились из-за музыкальной колонки.

Одна из них схватила шампуры и начала наносить удары. По данным суда, она била в голову, лицо, ногу и живот, причем один из ударов оказался проникающим.

Пострадавшая выжила, но получила тяжелые травмы. Нападавшую приговорили к двум годам и восьми месяцам колонии, а также обязали выплатить компенсацию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.