«Зверь опасный»: Путин о жизни на Камчатке среди медведей

Сергей Добровинский
Глава государства отметил, что хищник способен плавать и лазать по деревьям.

Фото: Смитюк Юрий/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин отметил, что представителям коренных народов Камчатки приходится жить по соседству с опасными хищниками — медведями. На эту тему российский лидер высказался на встрече с представителями коренных малочисленных народов страны, проходящей в рамках просветительского марафона «Знание. Первые».

«Аккуратно надо, зверь опасный<…> Он плавает, лазает по деревьям. Серьезная машина!» — сказал президент.

О камчатских животных Путин знает немало и знаком с ними лично. В 2022 году в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) глава государства посетил соколиный центр «Камчатка». Он покормил камчатского кречета и позволил ему сесть себе на руку — птица так привязалась к Путину, что отказалась улетать, даже когда ее позвали обратно.

Ранее в 2018 году президент рассказал о встрече с медведями на Камчатке. По словам Путина, он с компаньонами пересекся с хищниками в лесу, но все прошло благополучно, и звери оказались неагрессивными. Уже тогда российский лидер отметил мужество местных жителей, соседствующих с подобной фауной.

