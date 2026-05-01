Бельгия прекратила демонтаж ядерных реакторов и задумалась о возвращении к АЭС
В Брюсселе поняли, что АЭС — это единственная замена углеводородам.
В таких условиях не удивительно, что требуются альтернативные источники энергии. Бельгия сегодня полностью остановила демонтаж своих ядерных реакторов, понимая, что атом — это единственная замена углеводородам.
Хотя и здесь Брюссель попадает в своеобразную ловушку. В мире всего три оператора, которые работают в этой области. Русские, американцы и французы. Поэтому отказ от нефти и газа фактически не меняет зависимости Бельгии и она пытается создать автономную систему с ближайшим соседом, Францией.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц высказался и об отказе страны от атомной энергетики и планах немецких автопроизводителей по переходу на выпуск электрокаров. По его словам, страна больше не будет следовать курсу «Зеленой партии», а также возьмется за борьбу против «утечки мозгов» в США.
Германии требуется перезагрузка. Как выразился глава правительства, страну «нужно модернизировать и обновить с нуля».
25%
