«Обновить с нуля»: Мерц заявил, что Германии нужно оздоровление и модернизация

Канцлер Мерц: Германии нужно оздоровление и модернизация

Канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на партийном съезде ХСС в Мюнхене, заявил, что Германии нужна перезагрузка и модернизация. Кроме того, глава правительства сообщил, что, по его мнению, «эпоха идеологий» завершилась, и мир очень сильно меняется на наших глазах.

«Вероятно, мы поймем масштабы того, что переживаем в мире, только через много лет. Это не взлеты и падения хороших отношений. Это настоящий тектонический сдвиг в политических и экономических центрах власти в мире, и мы, немцы, европейцы, находимся в самом центре этого процесса», — отметил политик.

В этом контексте Мерц заявил, что Германии требуется перезагрузка. Как выразился глава правительства, страну «нужно модернизировать и обновить с нуля». Именно поэтому необходимы реформы. По словам канцлера, в этом процессе должны принимать участие все жители Германии.

Кроме того, Мерц высказался и об отказе ФРГ от атомной энергетики и о планах немецких автопроизводителей по переходу на выпуск электрокаров. По его словам, страна больше не будет следовать курсу «Зеленой партии», а также возьмется за борьбу против «утечки мозгов» в США.

«Эра идеологии закончилась. Мы показываем, на что способны. То, что мы видели от (Партии. — Прим. Ред.) „Зеленых“, закончилось. Мы открываем окна: мы обеспечиваем, чтобы те, кто что-то изобретает, не уезжали в Америку, а могли добиться чего-то здесь для своей жизни», — уточнил немецкий лидер.

Мерц выразил уверенность в том, что нынешнее коалиционное правительство добьется успеха и проведет все необходимые реформы.

