Уровень безработицы в России оказался самым низким среди стран G20

Россия показала самый низкий уровень безработицы среди стран G20 по итогам первого квартала, подсчитали аналитики РИА Новости на основе данных национальных статистических служб.

К концу марта показатель составил 2,2 процента и остался на уровне конца прошлого года, что стало минимальным значением среди крупнейших экономик мира.

На втором месте оказалась Мексика с уровнем безработицы 2,4 процента. Третью позицию разделили Япония и Южная Корея: в Японии показатель вырос до 2,7 процента с 2,6 кварталом ранее, а в Южной Корее, напротив, снизился до 2,7 процента с четырех процентов по итогам декабря.

Самый высокий уровень безработицы зафиксировали в ЮАР — 31,4 процента. Также в число стран с наибольшими значениями вошли Турция с 8,1 процента и Франция с 7,7 процента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об изменениях на рынке труда в 2026 году. Среди них — повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), новые правила выдачи больничных, поддержка самозанятых, индексация пособий по безработице и поправки в Трудовой кодекс.

