Сладкая ловушка: как распознать настоящий шоколад на полке магазина

Анастасия Федорова
Технолог Рябошлык: в настоящем шоколаде допускается до 5% растительных жиров

В России 3 мая отмечают День кондитера. В честь этого специалист Покровской фабрики по производству шоколада Светлана Рябошлык объяснила Газете.ру, как отличить настоящий шоколад от кондитерской плитки.

По ее словам, первое, на что стоит обратить внимание, — это название продукта на упаковке. Даже если на лицевой стороне указано слово «шоколад», важно проверить полное наименование на обороте. Там должно быть четко прописано: «шоколад молочный», «шоколад горький» или «кондитерская плитка».

Ключевое значение имеет и состав. Настоящий шоколад производится из какао-бобов и обязательно содержит какао-масло и какао тертое. Именно масло какао придает продукту характерную мягкую текстуру. В белом шоколаде какао тертое отсутствует, однако содержание масла какао должно составлять не менее 20%.

В кондитерских плитках, как уточнила эксперт, какао-масло заменяют растительными жирами, а какао тертое — какао-порошком. Такие изделия могут использоваться для декора десертов, но по стандартам не считаются шоколадом.

Еще один признак — поведение продукта при температуре. Масло какао плавится при 32–35 градусах, поэтому настоящий шоколад быстро тает в руках и во рту. Кондитерская плитка более устойчива к теплу и дольше сохраняет форму.

Также существуют нормы содержания какао-продуктов: в горьком шоколаде — от 55%, в темном — от 40%, в молочном — от 25%. При этом в настоящем шоколаде допускается не более 5% растительных жиров, и это обязательно указывается на упаковке.

