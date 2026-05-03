От снегопадов к теплу: как перепады погоды влияют на здоровье

Резкие перепады температуры увеличивают число вызовов скорой

В это трудно поверить, но уже в середине следующей недели, во вторник и среду, в Европейской части России наступит лето: ожидается до плюс 20-22. А поверить в это трудно, потому что в середине этой недели там же была полноценная зима с сугробами, особенно вокруг Москвы. Побит абсолютный рекорд за все время наблюдений. В Дмитрове из-за особенностей ландшафта и климата и вовсе образовались декабрьские сугробы — 23 сантиметра. А теперь — плюс 22 градуса. Вот они, климатические «русские горки».

Впрочем, природа потихоньку сходит с ума, и не только у нас. В прошлом году в США зафиксировано рекордное количество торнадо, сейчас как раз у них сезон, примерно на 40% больше средних показателей. Это не просто дискомфорт. Это прямой удар по миллионам метеозависимых людей.

Прямо скажем, официально такой болезни нет. А вот научный термин есть — метеопатия. И есть анамнез: при резком изменении погодных условий возникает неадекватный сосудистый спазм, способный спровоцировать дальнейшие сбои организма вплоть до инсульта и инфаркта. В дни непогоды число вызовов скорой помощи увеличивается на 20–25%.

Специалисты предупреждают — число метеозависимых год от года будет расти, а значит, и нагрузка на медицину.

Впрочем, тут еще непонятно, что лечить — то ли тело, то ли голову. Метеозависимость, по одной из версий, это не физиологические, а психические отклонения. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков погрузился в тему.

Когда снег как гром среди ясного апреля. Ставит рекорд за рекордом. Высота покрова, количество осадков. Резкая смена погоды. Участившиеся природные катаклизмы.

Настоящий ад для метеозависимых. По прогнозу здоровья — голова на барическом дне, давление скачет, барический максимум бьет по сердцу, а кости пилит та же барическая, но уже пила.

Средняя полоса России — в начале недели снег и минус. Шквалистый ветер. Работы прибавилось не только у коммунальщиков, но и у врачей скорой. К концу недели — снова резкая смена погоды, скачок на 10-15 градусов в сторону плюса.

Число погодных вызовов растет. Метеозависимость — самый настоящий триггер, провокатор.

«Процентов 90 вызовов с артериальным давлением — это когда человек просто накрутил. Это психосоматика. И молодежь тоже бывает, вызывает тоже», — отметила фельдшер Люберецкой подстанции Московской областной станции скорой медицинской помощи Екатерина Попова.

Одни специалисты называют метеочувствительность или метеопатию психосоматикой, другие — симптомокомплексом, синдромом, который обостряет уже имеющиеся болячки. Говорят, организм не успевает адаптироваться к погоде — и человек это чувствует. На примере боли в суставах. Чисто физика. Закон Бойля-Мариотта: при понижении артериального давления газы и жидкости в суставах расширяются, растягивая капсулы, вызывая боль. Так же погодные инфаркты и инсульты — говорят, не выдумка. До них может быть недалеко от мигреней и боли в сердце.

«Для инсультов и инфарктов действительно есть связь с определенными погодными условиями, она подтверждается метаанализами», — рассказала врач-терапевт Ирина Прошина.

Сильнее всего организм может реагировать на контрастную смену циклонов и антициклонов. Атмосферное давление падает или растет, сосуды расширяются или сужаются — артериальное и внутричерепное давление скачут.

«Чаще всего головные боли могут быть, мигрень, боли в суставах», — сказала заведующая вторым терапевтическим отделением поликлиники № 26 города Минска Валерия Романовская.

И если раньше на все это жаловались люди возраста 50+, то теперь в зоне риска не только старшее поколение, а уже среднее.

И даже зумеры — зависимые от соцсетей, в них же помешались на внутренних барометрах, погоде и ее влиянию на здоровье.

У специалистов появился даже новый термин — метеоневроз.

«То есть человек без наступления каких-то изменений погодных условий готовится, мозг моделирует эту ситуацию и запускает процессы при нормальных климатических данных», — прокомментировал невролог Игорь Мацокин.

На людей младше 45 приходится от десяти до 18% всех инфарктов и инсультов. Снижается возраст пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вместе с ним снижается возраст и метеозависимых. Все из-за постоянного стресса, недосыпа и гаджетомании. Они могут привести к вегетативной дисфункции. Человек сыпется. А резкая смена погоды лишь запускает эту катастрофу.

«Метеозависимость — это клиническая ситуация, которая проявляется по принципу: где тонко, там и рвется. Одной из проблем, которая приводит к формированию клинически значимой метеозависимости, является наличие блока верхняя апертура и ряда патологии сосудов, магистральных артерий головы», — прокомментировал доцент кафедры нервных болезней «Центральной государственной медицинской академии» Управления делами Президента РФ Алексей Васильев.

По данным той же ВОЗ, почти половина населения Земли, 40 с лишним процентов, отмечают ухудшение самочувствия при резкой смене погоды. А в Советском Союзе биометеорологи подбили немало доказательной базы о влиянии климата на организм.

«Мы детально разработали уже прогнозы, что будет к 2050-му году. Как, что можно ожидать: увеличение смертности, уменьшение смертности и так далее. Именно с климатическими изменениями. Из северной физиологии. Это вообще выдающийся вклад советских физиологов в изучение этого явления», — поделился профессор, доктор медицинских наук, заведующий лабораторией прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Ревич.

Как атмосферное давление влияет на артериальное, особенно в перспективе, изучают и за рубежом.

«Ведущие климатические и медицинские организации (ВОЗ, NASA Health) активно изучают связь погоды с госпитализацией и смертностью. ИИ анализирует миллионы вызовов скорой в привязке к метеокартам», — прокомментировал бывший директор межправительственной группы экспертов по изменению климата Эрве Лепаж.

Из-за тех же магнитных бурь, вспышек на солнце, говорят специалисты, страдает та же вегетативная система. Отсюда — все те же симптомы, а еще тревога, раздражительность. Они же у некоторых обостряются при просто плохом настроении из-за плохой погоды.

«ПРЛ (пограничное расстройство личности — Прим. ред.) и даже шизоаффективные. Они действительно усиливаются, потому что поднимается тревога, тревога от того, что человек опять же не получает каких-то какого-то удовольствия от внешних факторов», — сказала клинический психолог Надежда Лисай.

А с учетом того, как изменился климат в последние годы, все это настоящий стресс-тест для организма. И то ли еще будет.

«Из наших опасных метеорологических явлений, а их стало примерно в два раза больше за последние лет 20-25, примерно 600, из этих 600 — 200 — это аномальное или очень резкое выпадение осадков. Мы видим такую пилу, постепенно восходящую», — прокомментировал климатолог Алексей Кокорин.

Организм человека перестает успевать адаптироваться, метеочувствительность и индивидуальные особенности носят массовый характер, даже у ранее здоровых, из-за образа жизни. И если раньше метеозависимость была проблемой отдельных людей, то сейчас может стать вызовом для всех.

