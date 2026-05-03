Российская армия продолжает наступать на всей линии боевого соприкосновения, за неделю освободив 11 населенных пунктов: четыре в ДНР и семь в северной зоне безопасности — в Сумской и Харьковской областях. Сводка с фронта от корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева.

Серое небо, низкая облачность. Погода, конечно, нелетная, но артиллерия не может обходиться без глаз.

Картинку ей обеспечивает этот расчет аэроразведки бойцов 4-й бригады южной группировки войск.

«На все про все у расчета уходит примерно десять минут с момента прибытия на позицию, установки специальной стартовой площадки и подготовки разведывательного беспилотника», — рассказал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Это уникальные кадры. Константиновка с высоты трех тысяч метров. Все как на ладони. В том числе отделение боевиков, которое пытается укрыться в здании на окраине города.

Работать по вражеским опорникам приходится с особой точностью, проверяя цель по несколько раз. В городе до сих пор живут гражданские, которые, как обычно, служат живым счетом для боевиков.

«Они стараются прятаться в жилых домах, там, где мирные люди живут. Стараются там спрятать технику», — поделился техник БПЛА «Орлан-30» с позывным «Масяня».

Украинское командование понимает, Константиновка — это «ключ».

Потеря города обернется для украинской группировки катастрофой на всей юго-западной части фронта. Наши войска отрежут ВСУ от снабжения, полностью нарушат ротацию, далее смогут взять под контроль ключевую трассу на Дружковку, следом Славянск и Краматорск.

«В каждом из этих городов много предприятий, еще старых советских предприятий. То есть там фактически убежища, рассчитанные на то, чтобы выдержать ядерный взрыв», — прокомментировал ветеран СВО, военный обозреватель Евгений Линин.

С 2014 года в бетон закатали десятки километров укреплений. Но это как карточный домик. Стоит обрушиться одной части — и падает все. Так было с Авдеевкой, когда после выхода в тыл ВСУ националистам пришлось бросать в бой только что присланные «Абрамсы» — лишь бы хоть как-то замедлить наших. Не получилось — за короткий срок войска России прошли десятки километров. Теперь впереди последний «крепкий орешек».

«Славянск, Краматорск, агломерация имеет очень большое значение как военное и политическое с политической точки зрения. Это место, где зародилось сопротивление Донбасса», — рассказал военно-морской инженер, специалист по глубоководным исследованиям и международному праву, капитан первого ранга Василий Фатигаров.

В Запорожье похожая ситуация под Ореховом — здесь успели построить эшелонированную линию обороны, но мы обходим с запада.

За четыре года СВО они могли превратить в одну крепость всю Украину, но получилось только построить свои замки. Воровать на обороне начал еще экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк в 2015 году, продолжил Петр Порошенко*, потом глава киевского режима Владимир Зеленский обещал сразу три линии длиной две тысячи километров за 800 миллионов долларов. В Верховной раде так и заявили, что как ни искали, но третью линию обороны не нашли. И вот сегодня опять хотят копать. На этот раз участок под фортификацию выбран рядом с Киевом.

«Создается дополнительная линия обороны, начинающаяся от Киевского водохранилища и аж до Сум. Эшелонированная линия, которую можно из космоса увидеть», — сказал глава инженерных войск ВСУ Василий Сиротенко.

Все дело в успехах России на Сумском и Харьковском направлениях. На северо-востоке сдают сразу три села: Корчаковку, Новодмитровку и Таратутино, где сейчас идет зачистка крупного лесного массива, открывающего путь на Краснополье — важнейший логистический узел боевиков.

Под Харьковом взяты под контроль Покаляное, Бочково и Землянки.

В отличие от Донбасса здесь не строили укрепрайонов десятилетиями, поэтому и шансов у боевиков немного. А если рухнет то, что еще осталось — наступление может ускориться в несколько раз. И тогда уже новая линия обороны под Киевом покажется не такой уж и плохой идеей.

* — является членом объединения, которое внесено в перечень террористов и экстремистов.