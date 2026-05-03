Иран передал США план урегулирования конфликта из 14-ти пунктов

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 26 0

Вашингтон предложил прекращение огня на два месяца, но у Тегерана свои условия и сроки завершения войны.

На каких условиях Иран согласен завершить войну с США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране

Tasnim: Иран передал США мирный план в ответ на предложение о прекращении огня

Иран передал Вашингтону план урегулирования, состоящий из 14-ти пунктов, в ответ на предложение американской стороны остановить боевые действия. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного агентства Tasnim. Отмечается, что исламская республика требует решения ключевых вопросов в течение 30-ти дней. Кроме того, Тегеран настаивает на разморозке зарубежных активов и снятии санкций.

«США предложили прекращение огня на два месяца, однако Иран настаивает на том, чтобы вопросы были решены за 30 дней, смещая фокус с возобновления перемирия на полноценное окончание войны», — сказано в публикации.

Помимо этих условий, иранская сторона предлагает прекращение блокады Ормузского пролива, а также разработку нового механизма регулирования судоходства. Исламская республика рассчитывает на гарантии прекращения военных действий, а также выплату компенсаций. Кроме того, в плане урегулирования есть пункт, согласно которому США должны вывести свои вооруженные силы из прилегающих к Ирану районов.

По данным журналистов The Wall Street Journal, в новом проекте мирного соглашения Тегеран несколько смягчил требования к Соединенным Штатам, при выполнении которых станет возможным возобновление переговоров. В материале сказано также, что иранская сторона через посредников заявила о готовности начать диалог в Пакистане уже на следующей неделе, но только если Вашингтон серьезно отнесется к предложенному плану урегулирования.

Американский лидер Дональд Трамп прежде негативно высказывался об условиях примирения, которые выдвигает Иран. Так и говорил — он ими «очень недоволен». По его словам, стороны конфликта ведут телефонные переговоры, но едва ли они близки к соглашению. Помимо этого, Трамп уже отдал своей администрации распоряжение о подготовке к длительной блокаде Ормуза. Он стремится к финансовому истощению республики и не спешит с новыми ударами, так как считает их рискованными.

Ранее 5-tv.ru писал о реакции Трампа на недовольство американцев войной с Ираном. Соцопросы показывают, что большинство жителей США против конфликта, но президент им не верит.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Война в Иране
2 мая
«Это фарс»: сенатор США не верит в окончание войны с Ираном
2 мая
«Это чушь!» — Трамп отреагировал на недовольство американцев войной с Ираном
2 мая
ОАЭ полностью открыли воздушное пространство для полетов
2 мая
Две ближневосточные страны выиграли от блокады Ормузского пролива
1 мая
Белый дом заявил, что война с Ираном закончена
1 мая
«Пентагон лжет»: Аракчи раскрыл, сколько США потратили на военную операцию
30 апр
Трамп «переименовал» Ормузский пролив в свою честь
29 апр
Путин провел телефонный разговор с Трампом: главные заявления
29 апр
В Белом доме не могут вспомнить, когда последний раз поднимали тему переговоров с Украиной
29 апр
Первый танкер с СПГ тайно проскочил Ормузский пролив
+10° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
74.80
-0.08 88.64
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:26
Последствия террористической атаки ВСУ в Туапсе: что происходит на месте
2:04
Иран передал США план урегулирования конфликта из 14-ти пунктов
1:45
ВС РФ усилили наступление на нескольких участках фронта
1:24
Дмитриев заявил о движении мира к крупнейшему энергетическому кризису в истории
1:03
Сладкая ловушка: как распознать настоящий шоколад на полке магазина
0:42
Вучич заявил о пересечении точки невозврата в отношениях США и ЕС

Сейчас читают

Секрет идеальной стирки: как вернуть полотенцам мягкость и чистоту
Негативная реакция: почему Эдриан Гренье не снялся в «Дьявол носит Prada 2»
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Отрава для сердца: какую картошку категорически нельзя покупать и жарить

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео