Ветер, искра и пепел: в Томской области 16 домов сгорели из-за природного пожара

В Томской области 16 домов сгорели из-за природного пожара

Пожарные в Бурятии в эти минуты отстаивают дома от огня. Лесной пожар вплотную подошел к жилым постройкам в одном из микрорайонов Улан-Удэ.

Тушение осложняет плохая видимость — окрестности заволокло дымом. По предварительным данным, очаг, который сейчас угрожает людям, возник из-за неосторожного обращения с огнем.

Уже больше месяца в республике действует особый режим — местным и туристам запретили посещать леса.

В дыму природных пожаров сейчас задыхаются сразу несколько регионов на Дальнем Востоке. В Приморье горят десятки гектаров сухой травы вдоль федеральной трассы. Дополнительные силы спасателей перебрасывают в Еврейскую автономную область. Но самая сложная обстановка сегодня — в Сибири. Целые поселения в Красноярском крае уничтожены огнем.

Десятки домов сгорели в Томской области. В большинстве случаев возгорания произошли по вине жителей. А в одном из поселков отличились местные блогеры. Что они сделали — узнала корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

На этих жутких кадрах жители одного из сел в Томской области наблюдают за тем, как сгорают их дома.

Сильный ветер раздувал пламя так, что потушить его уже не представлялось возможным — пожар охватил две с половиной тысячи квадратных метров. 16 домов сгорели дотла за считанные минуты.

Так сейчас выглядит эта улица: огонь уничтожил все подчистую, не осталось практически ничего. Кое-где до сих пор продолжают тлеть сгоревшие здания. Очевидец рассказал «Известиям», как все начиналось.

«Да это моментально. Сначала помогал ведрами, пока пожарных не было. Заливали. А потом пожарка пришла, пожарникам помогал. Рукава таскал», — сказал житель села Новоильинка Василий.

Сейчас десятки человек остаются в пункте временного размещения. Тем временем в Томской области площадь пожаров только увеличивается.

«В муниципалитетах ЧП будет расследование, мы узнаем, от чего возгорание, почему. Но уже можно, в общем-то, догадаться, почему произошло это возгорание и что явилось причиной», — сказал губернатор Томской области Владимир Мазур.

По вине человека крупные пожары вспыхнули и в соседнем Красноярском крае. Из-за неосторожного обращения с печным отоплением в одном из сел сгорели 14 домов, 38 человек остались без жилья.

Последствия фееричного празднования майских праздников — на этих кадрах. Туристы во время отдыха выпустили несколько сигнальных ракет, ветер моментально подхватил пламя, полностью потушить огонь удалось только спустя двое суток. Цена секундной радости от яркой вспышки — 17 гектаров уничтоженной тайги.

«На сегодняшний день многие люди живут онлайн и в поисках бывают за хорошими фотографиями, красивыми видео, забываются об элементарной технике безопасности и поведения себя в лесу, на природе и совершают вот такие как раз поступки», — заявил егерь Алексей Нефедов.

Только за последние сутки в Красноярском крае ликвидировали восемь лесных пожаров. По прогнозам синоптиков, жара в регионе будет сохраняться как минимум еще несколько дней, а в сочетании с сильным ветром даже самая маленькая искра может стать причиной огромной беды.

