Павильон РФ на Венецианской биеннале будет закрыт для публики из-за санкций

Рита Цветкова
Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Mirco Toniolo

Павильон России на 61-й Венецианской биеннале современного искусства будет закрыт для широкой публики из-за антироссийских санкций. Об этом сообщают журналисты газеты Corriere della Sera, ссылаясь на соответствующий документ, который в понедельник направят в правительственный Дворец Киджи.

С 5 по 8 мая в российском павильоне пройдет вернисаж, но и в нем не все смогут поучаствовать — доступ будет осуществляться исключительно по приглашениям, заявила адвокат фонда биеннале Дебора Росси. Павильон РФ откроет свои двери впервые с 2019 года. В программе заявлен международный музыкальный проект «Дерево уходит корнями в небо».

Со стороны Минкульта Италии было выражено недовольство решением дирекции о возвращении России, Еврокомиссия по этой причине приостановила финансирование биеннале. Однако организаторы не отказались от приглашения Москвы, подчеркнув, что «отвергают любые формы исключения культуры». Как ранее сообщал 5-tv.ru, в связи с этим международное жюри биеннале подало в отставку.

Венецианская биеннале — один из самых крупных форумов искусства. Международная художественная выставка была учреждена в 1895-м, с тех пор она проводится раз в два года. Павильон России в садах биеннале появился в 1914-м, проект здания создал архитектор Алексей Щусев. В нем были представлены работы более 800 советских и российских художников, в том числе Казимира Малевича, Ильи Репина, Ильм Кабакова и других, в 2021 в павильоне провели капитальную реставрацию.

