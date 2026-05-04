«Это работает»: Ханна раскрыла секрет воплощения желаний

Певица Ханна: секрет воплощения мечт лежит в медитации и карт желаний

Певица Ханна заявила, что для воплощения идей в реальность она практикует медитацию и составление карт желаний. Об этом она рассказала в интервью 5-tv.ru на концерте «Первый в космосе. Cosmo Light».

Исполнительница отметила, что свое вдохновение нашла во время полетов на самолетах. Звезда подчеркнула, что ей нравится все, что связано с небом и космосом.

«Я постоянно медитирую, загадываю желание на каждый закат и на каждый рассвет, который встречаю в жизни. Еще до недавнего времени я безумно любила летать на самолетах. Каждый раз, когда я садилась, я медитировала, смотрела на солнце, небо. И для меня это была картинка, которая сильно вдохновляла, успокаивала, вызывала большие мечты в голове и сердце. Поэтому я люблю все, что связано с небом, космосом, звездами и солнцем», — сказала она.

Особое влияние на певицу оказало создание гайда по составлению карт желаний. В этом ей помогла книга, которая изменила ее жизнь на «до и после». По ее словам, в ней она впервые узнала о такой методике. Сейчас у Ханны есть шесть карт с изображениями, которые воплотились в жизнь.

«У меня шесть штук картинок. Абсолютно все, что есть на картах желаний, сейчас есть в моей жизни. Я показывала фото и видео того, что есть на карте желаний еще в 2009 году. Я сделала первую карту желаний. И что есть сейчас в моей жизни — это удивительно. Я не знаю, как это работает, но это реально работает», — пояснила артистка.

Кроме того, она добавила, что ее супруг (продюсер Павел Курьянов, известный как Пашу. — Прим. ред.) смеялся над тем, что делает Ханна, но после того, как увидел результат, тоже начал составлять свои карты.

