Зарубиться на миллион: в Петербурге стартовал третий чемпионат России по длинным нардам

В Петербурге стартовал третий чемпионат России по длинным нардам

Неожиданным прорывом в российском спорте стала игра, которую еще недавно трудно было представить в официальном календаре соревнований. Нарды вышли на новый уровень. Если раньше это в основном были дружеские посиделки на кухне или во дворе, то сегодня — крупные всероссийские турниры.

Чемпионат страны в этом году принимает Петербург. О том, как любимая советская игра врывается в мир большого спорта, — корреспондент «Известий» Алексей Хасянов.

Серьезность игры в нарды достигла нового уровня — в Петербурге проходит чемпионат России по длинным нардам. За почетное звание борются 400 участников, представляющие разные регионы страны.

Игра колоритных мужчин официально была включена в федеральный реестр видов спорта весной 2022 года. С тех пор каждый, кто на досуге любит зарубиться в нарды с соседом, может смело именовать себя спортсменом. И при желании вступить в ряды нардистов-профессионалов.

«Для того чтобы попасть на чемпионат России, нужно пройти очень жесткий отбор. То есть проводятся чемпионаты субъектов. То, чего раньше никогда не было. Нарды не были видом спорта. Просто были коммерческие турниры. Где-то встречались», — рассказал главный судья чемпионата Владимир Махнев.

Спортсмены рассказывают, что пришли к нардам в тот самый период жизни, когда времени на игры хватало.

«1999–2001 год я служил в армии в Екатеринбурге. И там начали играть мы. Комната отдыха есть. Научили играть в нарды. 18 лет было», — поделился участник чемпионата России по длинным нардам Александр Конохов.

Длинные нарды — классическая версия игры, отличающаяся от коротких расстановкой шашек, направлением движения и отдельными правилами. Так что сейчас перед вами представители того самого классического стиля, который зарождался еще в древности на Востоке.

Это третий по счету российский чемпионат по нардам. Первый прошел в Казани в 2025 году. В этот раз на соревнования прибыли представители из 54 регионов страны. Самому младшему спортсмену всего 11 лет — обыграет и дедушку, и всех его друзей в два счета. Здесь он наряду со взрослыми борется за призовой фонд в десять миллионов рублей. Среди игроков немало представительниц прекрасного пола.

«Нарды вообще объединяют от мала до велика. Поэтому мальчики маленькие, девочки, юноши, взрослые, опытные спортсмены или только начинающие свою спортивную деятельность — нарды для всех», — сказала участник чемпионата России по длинным нардам Анна Буянова.

Федерация нард России в этом году идет дальше: к индивидуальным турнирам присоединились Кубок мастеров по длинным нардам и захватывающий командный блиц. Проигрыш — не повод уходить: на площадке царит теплая атмосфера, а новые знакомства гарантированы.

