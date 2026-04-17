С появлением в семье новорожденного родители сталкиваются с множеством новых вопросов и ситуаций. Одна из распространенных проблем раннего возраста — младенческие колики. Это состояние, хотя и не представляет угрозы для здоровья, может серьезно осложнить жизнь всей семьи.

Подробно об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказала Ольга Кулакова — педиатр, заместитель главного врача по лечебной работе.

Что такое колики у ребенка

Колики проявляют себя повышенным газообразованием, вздутием животика, плачем и беспокойством у ребенка.

Колики обычно начинаются в возрасте двух-трех недель и могут сохраняться до четырех месяцев, иногда — до шести. Пик часто наблюдается около шести недель, когда малыш активно развивается, а его пищеварительная система адаптируется к новым условиям.

Симптомы коликов у ребенка

Колики у ребенка проявляются в виде приступов беспричинного беспокойства и плача, связанных с болезненными спазмами в животе. Симптомы обычно возникают внезапно и могут длиться от 30 минут до нескольких часов. Важно отметить, что колики не являются заболеванием.

Основные симптомы:

Долгий, пронзительный плач без видимой причины. Ребенок кричит громко и резко, плач может быть непрерывным и не прекращаться даже при попытке успокоить малыша обычными способами (укачивание, объятия). Часто приступы начинаются в вечернее или ночное время.

Беспокойство и двигательное возбуждение. Ребенок сучит ножками, поджимает их к животу, периодически резко выпрямляет ноги. Руки могут быть плотно прижаты к туловищу или сжаты в кулачки. Малыш извивается, не может успокоиться, корчит гримасы.

Напряженный и вздутый живот. Живот становится упругим, увеличенным в объеме. Это связано с избыточным газообразованием и растяжением кишечника.

Изменение цвета лица и носогубного треугольника. Во время плача лицо ребенка может покраснеть, а область вокруг рта (носогубный треугольник) — побледнеть или стать синюшным.

Отсутствие реакции на обычные способы успокоения. Ребенок плохо успокаивается при укачивании, объятиях или других привычных действиях.

Временное улучшение состояния после отхождения газов или дефекации. Часто приступ заканчивается после того, как малыш выпускает газы или опорожняет кишечник.

Проблемы со сном и аппетитом. Колики могут нарушать режим сна и кормления, приводя к недосыпанию и проблемам с питанием.

Причины коликов у ребенка

Почему же они возникают?

«Первая причина — это незрелость пищеварительной системы у малыша. Это нормальное состояние — первые два месяца жизни. Вторая — это может быть нарушение техники кормления. Ну, а третья причина — это индивидуальная реакция малыша на молоко мамы или молочную смесь», — объясняет врач.

Незрелость пищеварительной системы проявляется в недостаточной выработке пищеварительных ферментов, несовершенстве перистальтики кишечника и формировании микрофлоры. Из‑за этого нарушается переваривание пищи, усиливается брожение и газообразование.

В нарушение техники кормления входит неправильное прикладывание к груди, слишком быстрый поток молока при кормлении (например, при гиперлактации), перекармливание или нерегулярные интервалы между кормлениями, что создает дополнительную нагрузку на незрелый ЖКТ, а также использование неподходящей соски на бутылочке при искусственном вскармливании — если отверстие слишком большое, ребенок может заглатывать воздух.

Индивидуальная реакция может быть разной. Например, непереносимость белка коровьего молока — встречается у части детей на искусственном вскармливании или у тех, чьи мамы употребляют молочные продукты при грудном вскармливании.

Редкие случаи непереносимости лактозы (в том числе транзиторной), когда организм малыша временно не справляется с перевариванием молочного сахара. Также может быть реакция на отдельные компоненты в рационе кормящей матери: например, бобовые, капусту, острые специи, орехи, шоколад — все это может провоцировать усиление газообразования у младенца через грудное молоко.

Дополнительно выделяют и другие факторы, которые могут усугублять колики:

эмоциональное состояние матери — стресс, тревожность или послеродовая депрессия способны влиять на состав грудного молока и косвенно усиливать дискомфорт у ребенка;

внешние раздражители — яркий свет, громкие звуки, некомфортная температура в помещении могут повышать возбудимость малыша и провоцировать приступы;

курение матери во время беременности и грудного вскармливания — исследования показывают, что у таких детей колики встречаются чаще.

Простые методы помощи ребенку при коликах

Как же помочь ребенку? В первую очередь надо начать с самых простых методов.

«Проверьте технику кормления. Если малыш неправильно прикладывается к груди или соске, заглатывает большое количество воздуха во время кормления, то у него точно будут колики», — отметила педиатр.

При грудном вскармливании правильное прикладывание предполагает, что ребенок захватывает не только сосок, но и часть ареолы, его губы вывернуты наружу, а щеки не втягиваются во время сосания.

«Второй момент: посмотрите, каким потоком течет смесь из соски, если ребенок на искусственном вскармливании. Ведь большой поток тоже может приводить к заглатыванию воздуха и, соответственно, к коликам», — добавила врач.

А еще при искусственном вскармливании бутылочку следует держать под углом 45 градусов, чтобы соска была заполнена смесью, а не воздухом. Соски следует выбирать с медленным потоком для новорожденных, желательно, чтобы на соске была антиколиковая система (воздухоотводный клапан), предотвращает попадание воздуха в желудок.

Также Кулакова советует кормить детей по требованию и после кормления обязательно подержать малыша столбиком, то есть вертикально, поддерживая под головку и спинку, пока он не отрыгнет (в течение примерно 15 минут). Это помогает вывести проглоченный во время кормления воздух и снижает риск колик. При этом важно:

поддерживать голову и шею ребенка, так как мышцы шеи у новорожденного еще слабые;

слегка похлопывать по спинке круговыми движениями или легко поглаживать вдоль позвоночника;

не торопить процесс — дайте ребенку время самостоятельно избавиться от лишнего воздуха.

Физические методы помощи ребенку при коликах

Если данные способы не помогают, есть физические методы.

«Положите на животик ребенку теплую грелку либо теплую пеленку, но только если пупочная ранка уже зажила. Если малыш любит водные процедуры, то можно принять теплую ванну. И не забываем про массаж: можно погладить ребенка по животику круговыми движениями по часовой стрелке в течение минуты. Также можно сделать упражнение: приводить согнутые ножки к животику по 10-12 раз каждую», — советует врач.

Перед применением этих методов важно соблюдать следующие рекомендации:

проверьте температуру грелки или пеленки — она должна быть комфортной, около 37,0–38,0 градусов. Приложите грелку к внутренней стороне своего локтя: если вам не горячо, значит, температура подходит для малыша. Оберните грелку в тонкую пеленку или фланелевую ткань, чтобы избежать прямого контакта с кожей и перегрева;

для теплой ванны установите температуру воды 36,5–37,5 градусов. Купание должно длиться пять-десять минут — этого достаточно для расслабления, но недостаточно, чтобы пересушить кожу новорожденного. Во время купания можно аккуратно выполнять круговые движения по животику прямо в воде;

массаж живота проводите через 30–40 минут после кормления, чтобы не спровоцировать срыгивания. Движения должны быть легкими, без надавливания — используйте подушечки пальцев. Начните с круговых движений вокруг пупка (начальный диаметр круга — около пяти сантиметров), постепенно увеличивая его до 10–12 сантиметров. Выполните три-пять циклов;

при выполнении упражнения с ножками соблюдайте технику безопасности: положите ребенка на спину на ровную твердую поверхность, застеленную мягкой пеленкой; аккуратно возьмите малыша за голени, согните ножки в коленях и плавно подтяните их к животу, задерживаясь на две-три секунды; медленно верните ножки в исходное положение, не опуская их полностью на поверхность; темп — спокойный, однор движение в две-три секунды; после основного упражнения можно выполнить пять-десять движений «велосипеда» — поочередно сгибать и разгибать ножки в коленях.



Дополнительные общие правила:

проводите процедуры в спокойной обстановке, при приглушенном свете и отсутствии громких звуков;

убедитесь, что ребенок сыт и не хочет спать — оптимальное время для массажа и упражнений — через 30–60 минут после кормления;

используйте детское масло или крем без отдушек для облегчения скольжения при массаже;

внимательно следите за реакцией малыша: при плаче или явном беспокойстве прекратите процедуру.

Медикаментозные методы помощи ребенку при коликах

Если физические методы не помогают, можно перейти к медикаментозным средствам. По словам врача, при коликах хорошо помогают препараты на основе симетикона, так как они безопасны для малышей.

Симетикон — это ветрогонное средство, которое разрушает пузырьки газа в кишечнике, облегчая отхождение газов и уменьшая вздутие живота. Он не всасывается в кровоток, не влияет на процессы пищеварения и выводится из организма в неизмененном виде.

Перед применением обязательно проконсультируйтесь с педиатром: он подберет форму выпуска и рассчитает дозировку с учетом возраста и веса ребенка.

Выписанные врачом препараты можно добавлять в бутылочку с питанием (если ребенок на искусственном вскармливании) или давать с ложечки или из пипетки (для грудничков). Дозировка и кратность приема — строго по инструкции и назначению врача. Перед использованием флакон нужно встряхнуть (для суспензий и эмульсий).

Противопоказания к применению препаратов симетикона: кишечная непроходимость; повышенная чувствительность к компонентам препарата; в отдельных случаях — наследственная непереносимость фруктозы (зависит от состава вспомогательных веществ) [19].

«Также есть народные средства, и родители часто спрашивают: „Можно ли их использовать?“ Например, отвары из трав и фиточаи без рекомендации педиатра лучше ребенку не давать», — подметила она.

Дело в том, что фиточаи и отвары (например, из фенхеля, ромашки, укропа) могут вызывать аллергические реакции у младенцев из‑за незрелости иммунной и пищеварительной систем, а состав трав не стандартизирован, что затрудняет контроль дозировки и повышает риск побочных эффектов.

Также некоторые травы могут взаимодействовать с другими препаратами или оказывать нежелательное воздействие на организм новорожденного. Помимо этого, научных доказательств высокой эффективности травяных средств при коликах недостаточно.