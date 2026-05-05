МАГАТЭ подтвердило ущерб после удара дрона по лаборатории Запорожской АЭС

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 26 0

Беспилотник ВСУ атаковал ядерный объект 3 мая.

Что известно об атаке на Запорожскую АЭС

Фото: www.globallookpress.com/Z6944 Sascha Steinach via www.im/www.imago-images.de

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лаборатории внешнего радиационного контроля Запорожской атомной электростанции был нанесен ущерб после удара украинского беспилотника. Об этом говорится в публикации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети Х.

В организации отметили, что после атаки дрона на ядерный объект прибыли наблюдатели МАГАТЭ, которые в ходе инспекции установили факт наличия повреждений.

«Группа обнаружила повреждения части метеорологического оборудования лаборатории, которое больше не работает», — сказано в тексте.

В пресс-службе заявили, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь призвал к максимальной военной сдержанности вблизи всех ядерных объектов во избежание угроз безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что киевский режим 3 мая атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС. В результате удара никто не пострадал. О случившемся руководство станции заявили, что подобные инциденты представляют угрозу системе контроля. Кроме того, представители станции о случившемся рассказали инспекторам МАГАТЭ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+17° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
75.44
0.64 88.27
-0.37
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:26
Флаг, валюта и счет властям: швейцарец построил королевство на бесхозной земле
3:04
Репетиция парада Победы прошла на Красной площади
2:44
При стрельбе у Белого дома пострадал несовершеннолетний
2:22
«Бомба» в багаже шуток не прощает: какие слова лучше не произносить в самолете
2:01
В Эстонии продают туры на границу с Россией, чтобы посмотреть концерт к 9 Мая
1:40
МАГАТЭ подтвердило ущерб после удара дрона по лаборатории Запорожской АЭС

Сейчас читают

Блокировка Ормузского пролива бьет по Азиатско-Тихоокеанскому региону — Такаити
«Как раскладушка»: Рома Желудь откровенно о шпагате Волочковой и поцелуе с ней
В желудке крокодила-гиганта из ЮАР нашли две человеческие руки и шесть пар обуви
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео