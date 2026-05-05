При стрельбе у Белого дома пострадал несовершеннолетний

Мурад Устаров
При стрельбе около Белого дома в Вашингтоне пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщил заместитель директора Секретной службы США Мэтт Куинн, слова которого приводит телеканал Fox News.

«Подозреваемый ударил несовершеннолетнего прохожего», — сказал правоохранитель.

Он отметил, что подросток был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает. Кроме того, в медучреждение доставили и преступника, которого ранили силовики.

При этом Куинн усомнился в том, что случившееся имеет отношение к американскому лидеру Дональду Трампу. Однако он добавил, что Секретная служба выяснит все мотивы. Замдиректора также сказал, что незадолго до инцидента в центре города проехал кортеж вице-президента страны Джей Ди Вэнса.

Ранее 5-tv.ru писал о стрельбе с участием сотрудников полиции, которая произошла недалеко от Белого дома. Известно, что полицейский выстрелил в одного человека. На месте происшествия ведется расследование, территория оцеплена.

