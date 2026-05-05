Репетиция парада Победы прошла на Красной площади

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 18 0

Участники отрабатывали строевую подготовку и прохождение расчетов.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Репетиция парада, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла на Красной площади в Москве. Кадры с места проведения мероприятия публикует 5-tv.ru.

Во время подготовки к предстоящему событию военнослужащие различных подразделений тренировали строевую подготовку, а также отрабатывали прохождение парадных расчетов. Они держали в руках оружие, флаги и штандарты.

Праздничное шествие состоится 9 мая и начнется в 10:00 мск. В нем примут участие представители высших военных заведений и отдельных родов войск Вооруженных Сил РФ. Генеральная репетиция пройдет 7 мая.

В этом году в параде не будут участвовать воспитанники суворовского и нахимовского училищ и кадетских корпусов. Кроме того, мероприятие пройдет без военной техники. В Минобороны России заявили, что решение принято в связи с оперативной обстановкой.

Ранее президент РФ Владимир Путин в честь Дня Победы объявил перемирие 8 и 9 мая. Позже глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о введении «режима тишины» с полуночи 6 мая.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+17° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
75.44
0.64 88.27
-0.37
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:26
Флаг, валюта и счет властям: швейцарец построил королевство на бесхозной земле
3:04
Репетиция парада Победы прошла на Красной площади
2:44
При стрельбе у Белого дома пострадал несовершеннолетний
2:22
«Бомба» в багаже шуток не прощает: какие слова лучше не произносить в самолете
2:01
В Эстонии продают туры на границу с Россией, чтобы посмотреть концерт к 9 Мая
1:40
МАГАТЭ подтвердило ущерб после удара дрона по лаборатории Запорожской АЭС

Сейчас читают

Блокировка Ормузского пролива бьет по Азиатско-Тихоокеанскому региону — Такаити
«Как раскладушка»: Рома Желудь откровенно о шпагате Волочковой и поцелуе с ней
В желудке крокодила-гиганта из ЮАР нашли две человеческие руки и шесть пар обуви
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео