«Мы благодарны»: в семье 53-летней Кэмерон Диас появился третий ребенок

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 40 0

Ради воспитания детей актриса практически завершила карьеру.

Что сейчас с Кэмерон Диас: муж дети личная жизнь

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Barbara Hine

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В семье 53-летней Кэмерон Диас появился третий ребенок

У голливудской актрисы, 53-летней Кэмерон Диас, и ее мужа, гитариста коллектива Good Charlotte Бенджи Мэддена, родился третий ребенок. О пополнении в семье сообщил сам музыкант, опубликовав радостный пост в социальной сети Threads*.

«Добро пожаловать в мир, сынок! Мы любим свою семью — наши дети здоровы и счастливы, и мы благодарны», — отметил рокер в своем обращении к поклонникам.

Счастливый отец также раскрыл имя новорожденного мальчика. Его назвали Наутас.

История отношений звездной пары началась в 2014 году, а уже через год влюбленные оформили свои отношения. До появления Наутаса супруги уже воспитывали двоих детей. В 2019 году у них родилась дочь, которой дали имя Рэддикс, а в 2024 году семья пополнилась сыном Кардиналом.

Известно, что все дети появились на свет при помощи суррогатного материнства.

Ради семейного благополучия и воспитания детей звезда фильма «Маска» приняла решение оставить актерскую карьеру еще в середине 2010-х годов.

Долгое время Кэмерон Диас практически не появлялась на экранах, полностью посвятив себя домашним хлопотам.

Однако в начале 2025 года актриса триумфально вернулась в индустрию, снявшись в комедийном боевике под названием «Снова в деле». Кроме того, стало известно о ее возвращении к работе над знаменитой анимационной франшизой. Диас вновь подарит голос принцессе Фионе в пятой части «Шрека», премьера которой запланирована на 2027 год.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+17° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
75.44
0.64 88.27
-0.37
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:45
Сонный туризм: в России фиксируют рост популярности нового вида отдыха
9:35
Мяукающий плач младенца: врач назвала признаки опасной патологии
9:16
«Продолжаем их дело»: российские артиллеристы на СВО берут с собой портреты дедов и прадедов
9:00
Куклы из кукурузы и мячи из шерсти коров: игрушки детей в годы Великой Отечественной войны
9:00
Можно ослепнуть? Как проходит лазерная коррекция зрения и стоит ли ее бояться
9:00
В США расстреляли четырех членов семьи: среди погибших двое детей

Сейчас читают

Блокировка Ормузского пролива бьет по Азиатско-Тихоокеанскому региону — Такаити
Пастбище превратилось в ловушку: огромный рой пчел погубил 400 овец
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео