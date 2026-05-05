«Мы благодарны»: в семье 53-летней Кэмерон Диас появился третий ребенок

В семье 53-летней Кэмерон Диас появился третий ребенок

У голливудской актрисы, 53-летней Кэмерон Диас, и ее мужа, гитариста коллектива Good Charlotte Бенджи Мэддена, родился третий ребенок. О пополнении в семье сообщил сам музыкант, опубликовав радостный пост в социальной сети Threads*.

«Добро пожаловать в мир, сынок! Мы любим свою семью — наши дети здоровы и счастливы, и мы благодарны», — отметил рокер в своем обращении к поклонникам.

Счастливый отец также раскрыл имя новорожденного мальчика. Его назвали Наутас.

История отношений звездной пары началась в 2014 году, а уже через год влюбленные оформили свои отношения. До появления Наутаса супруги уже воспитывали двоих детей. В 2019 году у них родилась дочь, которой дали имя Рэддикс, а в 2024 году семья пополнилась сыном Кардиналом.

Известно, что все дети появились на свет при помощи суррогатного материнства.

Ради семейного благополучия и воспитания детей звезда фильма «Маска» приняла решение оставить актерскую карьеру еще в середине 2010-х годов.

Долгое время Кэмерон Диас практически не появлялась на экранах, полностью посвятив себя домашним хлопотам.

Однако в начале 2025 года актриса триумфально вернулась в индустрию, снявшись в комедийном боевике под названием «Снова в деле». Кроме того, стало известно о ее возвращении к работе над знаменитой анимационной франшизой. Диас вновь подарит голос принцессе Фионе в пятой части «Шрека», премьера которой запланирована на 2027 год.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.