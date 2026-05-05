Ракетная опасность: в Чувашии могут ввести режим ЧС после атак ВСУ
Беспилотник неприятеля повредил жилое здание в Чебоксарах.
Фото: © РИА Новости/Сергей Мирный
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Чувашии рассматривается введение режима ЧС после из-за атак ВСУ
В республике Чувашия рассматривается введение режима ЧС из-за атак ВСУ. В Чебоксарах беспилотник повредил здание. Об этом сообщил премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов.
«Ракетная опасность, опасность БПЛА — в Чувашии сегодня звучат сирены. Ночью и утром ВСУ неоднократно атаковали столицу нашего региона. В штабе приняли ряд решений, рассматривается вариант — объявить ЧС республиканского характера», — отметил председатель правительства республики.
Отмечается, что в результате атаки есть пострадавшие, за их состоянием следят сотрудники медучреждений.
Школьники остались дома, обучение переведено на дистант. Кроме того, сообщается об ограничении движения общественного транспорта и приостановке работы ряда торговых центров.
Работают пункты временного размещения для пострадавших жителей.
«В помощь жителям развернули на базе СОШ 1 и 57 пункты временного размещения людей. Здесь работают врачи, психологи, можно получить питание и первую помощь», — добавил Артамонов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 4 мая
- Мужчина погиб в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
- 4 мая
- В Брянской области при атаке дрона ВСУ на предприятие пострадал мирный житель
- 3 мая
- Силы ПВО сбили еще два беспилотника на подлете к Москве
- 3 мая
- В Смоленской области в результате атаки дронов ВСУ пострадали три человека
- 3 мая
- Пенсионер погиб в Подмосковье в результате атаки беспилотника ВСУ
- 2 мая
- Силы ПВО России за шесть часов сбили 146 украинских беспилотников
- 1 мая
- Трое детей в реанимации: подробности атаки ВСУ на границе Херсонской области
- 1 мая
- Украинский беспилотник ранил троих детей в приграничье Херсонской области
- 1 мая
- Четверых дальнобойщиков будут судить по делу об атаке дронов ВСУ на аэродромы РФ
- 29 апр
- На пермском предприятии начался пожар после атаки украинского БПЛА
Читайте также
34%
Нашли ошибку?